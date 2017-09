Pacific Rim Uprising se la joue Starship Troopers avec ses premières affiches

Maintenant que Guillermo Del Toro a reçu le Lion d'Or au Festival de Venise, on se sent plus sereins concernant la suite de Pacific Rim et on va enfin pouvoir se mettre en condition pour vraiment en profiter.

Ben oui, c'est tout bête mais ça tient à peu de choses. Avant sa consécration à Venise, on trouvait quand même que Del Toro se faisait empapaouter sévèrement depuis quelques années, se faisant dégager de ses propres univers que sont Pacific Rim et Hellboy. Mais tout cela avait donc un sens, cela faisait partie de son glorieux destin puisque sans cela il n'aurait jamais remporté l'une des plus grosses récompenses de festival. Donc oui, ce n'est pas grave, c'était même obligatoire et maintenant ça va mieux.

Si nous ne sommes pas complètement tranquilles vis-à-vis du reboot d'Hellboy, les choses sont bien différentes avec Pacific Rim Uprising, on a fait la paix avec lui et on va enfin pouvoir en parler comme d'un film comme les autres. Et ça tombe plutôt bien question timing vu que la promotion commence doucement. En effet, alors que la première bande-annnonce est prévue pour une diffusion la semaine prochaine, Legendary Pictures et Universal ont décidé de chauffer les esprits en balançant les trois premières affiches offiicielles du film, histoire de. Nous y découvrons donc John Boyega (avec une moustache !) et Scott Eastwood en tenue de pilotage, l'air déterminé, devant leurs Jaeger respectifs. La troisième se présente sous la forme d'un message qui ne fait pas dans la subtilité puisqu'autour de la silhouette d'un pilote se dresse fièrement le poing d'un robot, nous incitant à l'engagement. Ce que confirme le message qui domine l'affiche "Levez-vous".

Le film sortira chez nous le 28 février prochain et il se situera 10 ans après les évènements du premier. Grâce à son éclatante victoire passée, le programme Jaeger est à présent le plus grand systèeme de défense de la planète et de nouvelles recrues sont incitées à devenir les héros de demain. Et ils devront bientôt faire leurs preuves puisque les Kaïjus reviennent pour un match retour. On rappelle que c'est Steven S. DeKnight (showrunner de Daredevil, entre autres) qui en signe la réalisation et on espère qu'il n'a pas été frileux en plans ultra-iconiques et en idées de dingue. Comme dans le premier en fait.