Roman Polanski : pourquoi la rétrospective de la Cinémathèque est-elle problématique ?

Alors que l’affaire Weinstein ébranle le cinéma mondial, et agit à la manière d’un révélateur décadenassant la parole des femmes, lesquelles font de leur place dans la cité et des violences qui leur sont imposées, Roman Polanski se retrouve à nouveau au cœur d’un débat polémique.

Une rétrospective de son œuvre doit se tenir à la Cinémathèque de Paris dès le 30 octobre prochain. Annoncé en grande pompe et de longue date, l’évènement revêt un sens inattendu (pour certains) alors que le metteur en scène fait face à une nouvelle accusation d’agression sexuelle remontant à 1975 et que les problématiques afférentes aux violences sexuelles et à la domination masculine sont au cœur du débat public.

Dans ce contexte et essentiellement via les réseaux sociaux, avant de trouver un écho dans les médias, citoyens, associations, cinéphiles et féministes ont fait part de leur émotion et indiqué, parfois vertement et allant jusqu’à menacer de perturber la bonne tenue de la dite rétrospective. La réaction de la cinémathèque était attendue. Pas sûre qu’elle permette de calmer les esprits.

Tout d’abord, le communiqué ci-dessus entend rappeler que le rôle de la Cinémathèque « ne consiste pas à placer qui que ce soit sur un quelconque piédestal moral ». On ne sait trop s’il s’agit de naïveté coupable ou d’ignorance crasse. À l’évidence, l’institution, qui compte parmi les plus à la pointe dans son domaine et jouit d’un prestige évident, fait des artistes qu’elle invite plus que des pièces de musée, à fortiori quand ils sont mis en avant de leur vivant.

Qu’on se souvienne l’émotion qui s’était emparée de tout une partie des cinéphiles lorsque la Cinémathèque avait invité John McTiernan, et on mesurera bien que l’institution est bien plus qu’un simple stand d’exposition, que sa mission et sa puissance symbolique vont bien au-delà d’une simple mission de patrimoine. Les réalisateurs n’y sont pas simplement présentés, ils y sont, et c’est heureux, célébrés.

Par conséquent, on suppose, quand bien même le communiqué de la Cinémathèque ne reprend pas à son compte la célèbre formule, que nous sommes invités à garder notre sang froid et « séparer l’œuvre de son auteur ». Pourquoi pas, encore que ce principe, s’il est éminemment respectable pourrait être un chouïa interrogé, tant il relève plus souvent de la fin de non-recevoir ou de l’exception absurde, plutôt que du concept philosophique. A la réflexion combien d'artistes bénéficient vraiment de ce cloisonnement, et pourquoi d'autres professions n'entraînent-elles pas ce genre de distinction ? Se demande-t-on d'un boulanger meurtrier si la qualité de ses petits pains autorise à envisager son oeuvre indépendamment de ses méfaits ?

Mais la Cinémathèque, quand bien même elle paraît s’en défendre, célèbre autant l’homme que l’œuvre. En témoigne ci-dessus la réaffirmation de la présence de Roman Polanski lui-même. Il n’est donc pas tant question d’amener des œuvres au public que, comme écrit plus haut de célébrer un homme.

Le communiqué rappelle avec insistance sa mission muséale, son sacerdoce premier, celui de la transmission, notamment à destination du « public jeune ». Là aussi, on croit rêver, tant le communiqué de la Cinémathèque paraît se contredire, arguant d’un côté que présenter l’œuvre de Polanski fait partie de son rôle mémoriel, tout en rappelant combien son œuvre est parallèlement célébrée, jouée, récompensée. On voit mal en quoi il est absolument fondamental qu’une institution comme la Cinémathèque consacre une rétrospective à un auteur déjà célébré, dont l’œuvre est accessible, régulièrement rééditée, discutée et enseignée. Personne aujourd’hui n’a besoin de la Cinémathèque pour accéder aux travaux de Polanski, qui bénéficie toujours d’une exposition médiatique importante, ainsi qu’en témoigne la sortie abondamment relayée D’après Une Histoire Vraie, improbable nanar honoré par le Festival de Cannes, présent sur une centaine d’écrans en France le mercredi de sa sortie.

La présentation de l’œuvre de Polanski, pour superflue qu’elle soit, n’est pas remise en question par quiconque de sérieux. C’est bien la présence du réalisateur, ce refus obstiné de séparer effectivement homme et œuvre quand bien même on brandi cette idée à la manière d’un bouclier, qui émeut aujourd’hui. Le refus du communiqué de la Cinémathèque d’appréhender cette dimension évidente du débat qui s’enflamme actuellement est pour le moins étonnant.

Étonnant pour qui prendra la peine de lire le communiqué jusqu’à sa dernière phrase, édifiante. « Nous n’avons donc rien à débattre » affirme la Cinémathèque, qui se paie le luxe de rassembler ses détracteurs sous l’unique bannière des censeurs à la petite semaine. Qu’un lieu consacré à la transmission, à la passation, à la nécessaire et fragile jonction entre art et culture, se conçoive comme n’ayant pas à débattre en dit long sur la sclérose qui préside à ses choix.

Choix qu’on appréhende un peu mieux en relisant cette sentence, expliquant l’air de rien que, jusqu’à récemment, la seule réaction observée à l’annonce de Roman Polanski fut « un engouement du public perceptible dans les réservations ». La Cinémathèque en est donc là, à deux doigts d’une logique de multiplexe, considérant un frémissement dans la vente de tickets comme le blanc-seing validant ses choix éditoriaux.

Après tout, pourquoi pas ? De notre côté, on se demande simplement si quand il n’y a rien à débattre, il reste encore une œuvre à regarder.