Epouse-moi mon pote : Critique pour tous

Depuis qu’elle a accouché de Babysitting et réussi à rassembler un très large public à la seule force de son exceptionnelle motivation, La Bande à Fifi multiplie les comédies et se décline avec un stakhanovisme étonnant. Quelques mois après Alibi.com de Philippe Lacheau, c’est donc son comparse Tarek Boudali qui prend les commandes de Épouse-moi mon Pote, sans dépareiller le moins du monde du style précédemment établi. Pour le meilleur. Ou pour le pire.

LA BLAGUE AU DOIGT

Nous suivons ici un étudiant marocain, qui après avoir raté son concours d’architecte en France, décide pour faire renouveler son titre de séjour, d’épouser son meilleur ami, ce qui ne va pas aller sans provoquer moult désagréments, quiproquos, et autres joyeusetés. On passera sur le rendu du film, qui suit encore une fois à la lettre la non-charte esthétique établie depuis la première aventure sur grand écran de la Bande à Fifi.

On ne s’étonnera donc pas du rendu numérique souvent abominable de l’image, du tempo comique pas franchement fin, qui joue plus (et parfois avec réussite) sur des gags bourrins enchaînés au forceps que sur une véritable maîtrise du rythme interne de ses séquences. Même constat du côté de l’interprétation, systématiquement outrée, chaque intention étant surlignée au stabilo radioactif, ce qui étouffe le plus souvent l’humanité des personnages à la faveur d’une direction artificiellement survoltée.

Comme chacun sait, deux hommes ensemble, c'est avant tout une parodie de couple hétéro

Mais le véritable problème de Epouse-moi mon pote ne vient pas de la grossièreté de ses coutures, qui séduira probablement ceux qui ont trouvé leur bonheur dans les précédents efforts de la troupe. Ce qui mine définitivement le projet, c’est sa spectaculaire ringardise. On le sait depuis Babysitting, c’est ici un humour surgras, l’équivalent diététique d’un rot à l’huile de palme, qui se déploie à l’écran. Après les beuveries apocalyptiques tendance Very Bad Trip, la relecture du boulevard à papa, c’est désormais à la blague homo-débilo bien potache que s’attaquent donc Boudali et Lacheau.

LES FOLLES EN CAGE

Sauf que leur approche évoque plus les blagues de deux élèves d’école primaire attardés qu’une relecture des préjugés ou tensions qui ont secoué le corps social français ces dernières années à l’occasion du mariage pour tous. Et le réalisateur du film a beau clamer ici et là qu’il veut rassembler autour de l’humour, il semble ne pas toujours (jamais ?) savoir s’il rit avec ou s’il rit de ses personnages. On est souvent sidéré de voir combien le film paraît antérieur dans sa représentation des stéréotypes et de l’homosexualité sur un classique tel que La Cage aux Folles.

Amis du bon goût, bonsoir

L’idée fondamentalement problématique et un peu dégueulasse au cœur de Épouse-moi mon Pote, c’est ce concept qui voudrait qu’en plus d’être libidineux, incapables d’envisager l’altérité (les membres d’un couple gay s’habillent forcément à l’identique, l'un d'entre eux fait forcément "la femme", hein, ça va de soi…), les homosexuels soient en tant que tels, quelque chose de drôle. Oh bien sûr, on pourra ici évoquer l’excuse Hanounesque de la rigolade réparatrice, mais on ne peut s’empêcher de se demander au nom de quoi, deux hommes qui s’embrassent seraient-ils intrinsèquement rigolos, sauf à les considérer comme ridicules par essence.

Bref, Épouse-moi mon Pote se vend comme la comédie générationnelle d’une France qui se réunirait dans une grande communion humoristique et panserait à coups de claques dans le dos ses intolérances d’hier. Malheureusement, l’ensemble relève plutôt de la diversion et d’une stratégie du paravent, qui permet aux mêmes clichés dégradants de perdurer, désormais peinturlurés aux couleurs d’un vivre ensemble goguenard.