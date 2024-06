The Penguin : une bande-annonce pour la série dérivée de The Batman avec Colin Farrell

Une bande-annonce pour la série The Penguin de Lauren LeFranc avec Colin Farrell a récemment été dévoilée, on va pouvoir replonger dans le monde de The Batman.

Après le succès de The Batman de Matt Reeves, les fans de l’homme chauve-souris ont probablement plusieurs envies : revoir Robert Pattinson en Bruce Wayne dans The Batman 2. Malheureusement pour eux, on a appris il y a quelques mois que la sortie de cette suite était repoussée et qu’il faudra donc patienter encore un moment avant de revoir l’ancien vampire à Gotham.

Toutefois, les fans de l’univers pourront rapidement se consoler avec un de ses spins-offs : The Penguin, showrunnée par Lauren LeFranc. Et justement, après que Colin Farrell a annoncé que The Penguin sera plus violente que The Batman, Max a dévoilé une toute nouvelle bande-annonce pour la série.

The Penguin et le magicien d’Oz

Comme pour la première bande-annonce, le style est évidemment très similaire à ce qu’on avait pu voir dans The Batman, Matt Reeves étant d’ailleurs producteur sur The Penguin aux côtés de Lauren LeFranc (entre autres). Cependant, l’aspect super-héros/enquêteur laisse ici place au crime et aux guerres de pouvoir entre clans de mafieux. L’histoire, évidemment centrée sur le personnage du Pingouin (de son vrai nom Oswald Cobblepot) joué par Colin Farrell, traitera de son ascension dans le monde criminel de Gotham City et notamment de son affrontement contre la famille Falcone (Faucon, Pingouin vous l’avez ?).

En plus de Colin Farrell, on retrouvera également au casting Cristin Milioti (Sofia Falcone), Rhenzy Feliz (Victor Aguilar), Michael Kelly (Johnny Viti) ou encore Shohreh Aghdashloo (Nadia Maroni). Niveau scénario, c’est la showrunneuse Lauren LeFranc qui s’est chargée de l’écriture des huit épisodes de The Penguin. On sait également que c’est Craig Zobel (passé par The Leftovers, American Gods ou Westworld) qui a réalisé les trois premiers.

Comme on dit, fume la vie avant qu’elle te fume

Il sera donc difficile de passer à côté de The Penguin pour les fans de DC et du Chevalier Noir. La série devrait commencer à être diffusée durant le mois de septembre, via la nouvelle plateforme Max. Il ne faudra donc pas attendre longtemps pour voir si Colin Farrell est le pingouin qui glisse le plus loin (désolé on devait la faire).