C’est le meilleur film de super-héros selon Ryan Reynolds et il a très bon goût

Ryan Reynolds a révélé quelle adaptation de comics était le meilleur film de super-héros selon lui, et c’est difficile de le contredire.

Avec l’explosion du genre super-héroïque depuis une quinzaine d’années, les films adaptant les personnages de comics se sont multipliés, au point où il en devient difficile de choisir un favori dans le tas. Rien que chez Marvel, c’est pas moins de 33 films que l’on compte à ce jour dans le MCU, et c’est sans mettre dans le tas les sorties futures comme Les 4 Fantastiques, les prochains Avengers ou même le très proche Deadpool & Wolverine.

Et avant qu’on soit bien obligé de le placer également dans notre classement des films Marvel, son acteur principal a justement joué au petit jeu des préférés en pleine promo. Et même si on ne fait pas toujours confiance à Ryan Reynolds, le film qu’il a choisi comme meilleure adaptation de comics est plus que logique.

Spoiler : c’est pas celui-là

Reynolds Deadpool choisit son meilleur pote

C’est en entretien avec Total Film pour couvrir la sortie prochaine de Deadpool et Wolverine que l’acteur de Free Guy et de Green Lantern est revenu sur les liens unissant les deux héros et notamment les films qui leur sont dédiés. Pour lui, au moment où Deadpool et Logan sont sortis (en 2016 et 2017), ils arrivaient à se démarquer dans le genre super-héroïque, qui enchainait alors succès sur succès (en 2016, Marvel, c’est Doctor Strange et Civil War, quand même), c’est à ce moment-là qu’il révèle alors quelle est la meilleure des adaptations de comics pour lui.

« Les films étaient assez cohérents entre eux à ce moment-là. Deadpool était différent [du reste du genre], et juste après Logan était potentiellement la meilleure adaptation de comics jamais réalisée. »

Bien joué copain

Bon, la première chose à dire, c’est que Ryan Reynolds et Hugh Jackman sont des amis très proches (oui, même en dehors de la pub pour Deadpool 3) mais il faut admettre que ce choix n’est clairement pas malhonnête. Logan est une magnifique lettre d’adieu au personnage campé par Jackman dans 9 films à ce moment-là (bientôt 10, vu que Reynolds est venu le sortir de sa tombe). Plus sombre, plus mature que la plupart des autres projets avec Wolverine, le film de James Mangold est solide et applaudi par la critique et le public.

Chez nous, il a même failli rentrer dans notre top 10 des meilleurs films de super-héros de tout les temps, c’est dire à quel point le genre est rempli de bons films (malgré ses dérives). Et franchement, même si le doute est permis, on espère devoir modifier notre liste après avoir vu Deadpool & Wolverine, en salles le 24 juillet 2024.