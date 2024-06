Deadpool 3 bien parti pour être un méga-succès : comment Disney prépare ce très gros coup

Deadpool & Wolverine de Shawn Levy sera-t-il le sauveur de Marvel et du MCU ? En tout cas, Disney met tout en place pour que ça soit le cas.

Seul film du Marvel Cinematic Universe à sortir en 2024, Deadpool & Wolverine est particulièrement attendu, d’autant plus depuis les échecs des derniers opus de l’univers super-héroïque. Deadpool 3, qui sera le plus long de la trilogie avec Ryan Reynolds, doit donc jouer les sauveurs pour Marvel et sa poule aux œufs d’or, autant dans notre monde que dans ses bandes-annonces d’ailleurs.

Heureusement (pour eux), Deadpool 3 explose déjà des records au box-office, et le démarrage américain du long-métrage porté par Ryan Reynolds et Hugh Jackman s’annonce énorme. De plus, Disney vient d’établir un accord avec la Chine, ce qui va peut-être aider les deux mutants a complètement dominé le box-office mondial.

Un visage qui vous veut du bien

Deadpool 3 veut tout écraser aux US

Premier film classé R des studios Marvel (ce qui est assez ironique finalement), Deadpool & Wolverine se donne déjà les moyens de devenir l’un des plus gros succès de ces dernières années parmi les films de super-héros. Lui qui avait notamment battu The Batman, Les Gardiens de la Galaxie Vol. 3 et John Wick : Chapitre 4 en termes de préventes de billets pour son premier jour d’exploitation (plus de 8 millions de dollars de recettes) envoie en effet des signes extrêmement encourageants à quelques semaines de sa sortie.

Pour rappel, Deadpool 1 et 2 avaient respectivement réalisé 782 et 785 millions de dollars de recettes au box-office mondial, pour des budgets de seulement 60 millions et 110 millions environ (hors-marketing). Des scores et des bénéfices évidemment gigantesques, surtout si on les compare aux flops de The Marvels (206 millions de dollars de recettes pour un budget de 274 millions) et de Ant-Man 3 (476 millions pour un budget de 200 millions) en 2023.

« Allons chercher l’argentttttttt »

On peut aussi mettre les succès des deux films Deadpool en parallèle des très bons résultats des Gardiens de la Galaxie 3 et de Black Panther 2, qui avaient totalisé 846 millions et 859 millions de dollars de recettes, mais pour des budgets beaucoup plus significatifs, à savoir environ 250 millions de dollars chacun.

Si on ne connait pas le budget exact de Deadpool & Wolverine (même s’il est sans doute supérieur à celui de ses grands frères, surtout avec Hugh Jackman au casting), on peut facilement imaginer qu’il pourrait suivre un destin similaire à celui des autres opus de la franchise. Et le super mercenaire peut désormais rêver encore plus haut, puisqu’on sait que le blockbuster arrivera en Chine en même temps que pour la sortie US.

« Direction la Chine bro »

Deadpool & WolveChine

C’est officiel, la Chine découvrira en effet Deadpool & Wolverine en même temps que le reste du monde. Comme l’a annoncé Marvel via son compte Weibo (l’équivalent de Twitter en Chine), les autorités chinoises ont accepté que le film porté par Ryan Reynolds et Hugh Jackman y sorte le 26 juillet prochain, soit en simultané avec la sortie américaine.

Une nouvelle étonnante certes, mais qui peut sembler logique. Après tout, les quatre derniers films de Marvel étaient sortis dans l’Empire du Milieu (Black Panther 2, The Marvels, Les Gardiens de la Galaxie 3 et Ant-Man 3) après une longue absence sur le territoire (aucun film depuis Spider-Man : Far From Home en 2019 avant Ant-Man 3 et Black Panther 2 sortis au même moment sur place).

Once Upon a Time in Deadpool (ça passe, c’est dans l’esprit du film)

Il s’agira d’une première pour l’anti-héros Marvel, puisque le premier Deadpool n’est à ce jour jamais sorti en Chine tandis que le second avait dû attendre plusieurs mois et un remodelage complet avec de nouvelles scènes pour arriver sous le nom Once Upon a Deadpool. Il avait ensuite rapporté 40 millions de dollars de recettes sur le sol chinois, mais au prix d’une censure assez importante.

Selon Deadline, les choses seront heureusement différentes pour Deadpool & Wolverine. Le film de Shawn Levy n’aurait subi que quelques modifications dans le cadre de la version chinoise, les éventuels changements étant notamment dus à la violence, au langage grossier et aux effusions de sang. Cela ne troublerait apparemment pas la mise en place et l’évolution du récit.

Reste à voir si le pari de Marvel portera ses fruits et si la Chine et le reste du monde répondront favorablement (et financièrement) à Deadpool 3. De notre côté, nous pourrons découvrir la suite des aventures de Wade Wilson lors de sa sortie française le 24 juillet 2024.