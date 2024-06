Deadpool 3 sera le plus long Marvel avec Ryan Reynolds

La durée de Deadpool & Wolverine a été dévoilée, et c’est le Marvel avec Ryan Reynolds le plus long de la saga.

Quelques semaines avant sa sortie, Deadpool 3 explose déjà des records au box-office. En effet, le retour de Hugh Jackman en Wolverine a déjà collecté plus de 8 millions de dollars en prévente de billets pour son premier jour d’exploitation. Une jolie performance pour un film Rated-R (accompagnement obligatoire pour les moins de 17 ans, aux États-Unis). Une nouvelle qui ravira certainement les pontes de Marvel et Disney, après les récents échecs du studio (Ant-Man et la Guêpe : Quantumania, The Marvels).

Choqué par la durée de Deadpool 3

Wolverine dans le plus long des Deadpool

Autre annonce sur la sortie du film : sa durée, qui sera de 2h 07min. Deadpool & Wolverine sera donc le plus long film de la trilogie avec Ryan Reynolds, puisque le premier s’étalait sur 1h 48, et le deuxième sur 2h. Le nouveau long-métrage réalisé par Shawn Levy s’ajoute donc à la petite moitié de films de la phase IV du Marvel Cinematic Universe (déjà sortis dans les salles obscures) qui ne dépassent pas les 2h10 (Doctor Strange in the Multiverse of Madness, Thor: Love and Thunder, Ant-Man et la Guêpe : Quantumania et The Marvels).

2h 07, c’est la moyenne du blockbuster super-héroïque de ces dernières années. L’année passée, c’était la durée du Blue Beetle réalisé par Angel Manuel Soto. À côté de ça, Shazam! La Rage des Dieux s’étalait sur 2h10 de métrage, Spider-Man : Across The Spider-Verse sur 2h 21 et Les Gardiens de la Galaxie Vol. 3 sur 2h 30. Heureusement, Aquaman et le Royaume perdu ne dépassait pas les 2h.

Plus c’est long plus c’est bon ?

Une durée générique pour un film qui, espérons-le, ne le sera pas. Pour rappel, aux côtés du duo titre de Deadpool & Wolverine, nous retrouverons au casting Emma Corrin en méchante Cassandra Nova, Morena Baccarin en Vanessa et Rob Delaney en Peter. La photographie du long-métrage est signée George Richmond (Free Guy, Les Animaux fantastiques 3, Argylle) et la musique par Rob Simonsen (Foxcatcher, Adam à travers le temps, The Whale).

Deadpool & Wolverine débarquera dans nos salles de cinéma françaises le 24 juillet prochain.