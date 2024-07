« On ne sait pas qui va survivre » : The Boys saison 5 pourra tuer tout le monde, selon le showrunner

Après une saison 4 pleine de rebondissements, la cinquième et dernière saison de The Boys risque de tuer un paquet de personnages. ATTENTION SPOILERS !

Pour une fin en beauté, ça risque de faire mal… Alors que la saison 4 de The Boys s’est terminée en teasant le retour d’un personnage majeur, on a évidemment hâte de savoir ce qui nous attend pour le grand final de la série d’Amazon Prime Video. Les derniers évènements nous ont en effet laissé sur une situation plus que compliquée, entre un Homelander sur le point de dominer l’Amérique le monde, un Butcher qui a bien mal tourné et les membres de notre équipe préférée qui se font enlever un à un. Super ambiance.

Et tandis que Vought Rising, la série prequel avec Soldier Boy et Stormfront, a récemment été annoncée, le showrunner de The Boys, Eric Kripke, a décidé d’en dévoiler plus sur l’avenir de la série. Il a notamment expliqué que la dernière saison sera celle de tous les possibles, et qu’aucun personnage ne sera à l’abri d’un destin tragique.

En bref, tout le monde peut mourir

The Boys, plus meurtrier que jamais

De passage chez Games Radar, Eric Kripke a donc parlé de cette cinquième saison de The Boys et de ses multiples possibilités. Et forcément, comme ce sera la fin de la série, il lui sera possible de faire à peu près tout ce qu’il veut avec les personnages. À tel point qu’aucun n’est vraiment sûr de survivre à ce grand final si l’on en croit le monsieur :

« C’est ce qui est amusant dans la dernière saison. On peut tout faire exploser. On ne sait pas qui va survivre, car on n’a pas besoin de garder le casting pour une autre saison. On peut donc avoir des choses vraiment choquantes et importantes à chaque fois. En tant que scénaristes, on est en train de commencer à préparer le tout, et on apprécie vraiment ça. »

S’il vous plaît, tuez n’importe qui, mais surtout Homelander

Si certains personnages sont plus susceptibles de mourir que d’autres (Homelander parce qu’il est le grand méchant, et Butcher par rapport à sa santé), il est assez excitant, voire rassurant, de savoir qu’Eric Kripke mettra sur un pied d’égalité tous les protagonistes et antagonistes de The Boys, en tout cas en théorie, face à la mort. Bien sûr, ce n’est pas le premier à nous promettre un final aussi meurtrier et avec autant de rebondissements.

Toutefois, on espère qu’il s’en sortira mieux que Game of Thrones qui avait été finalement assez sympathique avec les « gentils » alias les Stark, dans une dernière saison où leur famille était largement épargnée. Que ce soit ceux qu’on aime le plus ou au contraire ceux qu’on déteste au plus haut point, on veut donc que personne ne soit en sécurité dans cette ultime saison pour vraiment vivre des surprises étonnantes. Reste à Kripke de tenir parole pour que le final de The Boys, prévu pour le second semestre de 2026, conclut le récit en beauté.