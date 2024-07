The Boys : Amazon annonce une nouvelle série avec Soldier Boy et Stormfront, Vought Rising

Après The Boys saison 4, Amazon prépare une nouvelle série intitulée Vought Rising.

The Boys saison 4, c’est fini. Aux vues du contexte politique tendu aux Etats-Unis et de la visée ouvertement provocatrice de la série super-héroïque, les derniers épisodes de la production Prime Video ont fait débat. Amazon a même dû s’excuser de la violence de ses Boys à la fin de cette saison 4. Mais pas d’inquiétude, la suite de la série n’est pas en danger, bien au contraire.

Le retour du Soldier Boy

The Boys Cinematic Universe

En effet, juste avant qu’Amazon ne dévoile la nouvelle lors du panel The Boys du Comic-Con de San Diego, Deadline a annoncé qu’une série spin-off inédite de The Boys va voir le jour, Vought Rising. Dans ce préquel, nous retrouverons les personnages de Soldier Boy et Stormfront, interprétés par Jensen Ackles (Smallville, Supernatural) et Aya Cash (Le Loup de Wall Street, You’re the Worst).

D’après le média américain, la série sera un roman policier qui se déroulera dans les années 50. On y suivra les premiers exploits de Soldier Boy et les noirs desseins Stormfront, lorsqu’elle était encore nommée Clara Vought. Paul Grellong (Hawaii 5-0, Revolution), producteur exécutif de The Boys, sera aussi le producteur et showrunner de Vought Rising. Eric Kripke, le créateur et la tête pensante de la série mère, gardera également un œil sur le développement de ce Vought Rising.

Quand tu vas avoir ta propre série

Pour les néophytes, Soldier Boy et Stormfront partagent une histoire similaire puisqu’ils ont tous les deux été des cobayes de Frederick Vought et du Composé V. Pour rappel, The Boys a déjà eu le droit à deux spin-offs : Gen V, dont la saison 2 est actuellement en tournage, et la série animée The Boys présentent : Les Diaboliques. Un autre opus est actuellement en cours de création, The Boys : Mexico, produit par Diego Luna et Gael García Bernal.

À noter que la saison 5 de The Boys devrait démarrer son tournage en novembre prochain pour une diffusion sur Amazon Prime Video au second semestre de 2026.