The Boys : la série sur Soldier Boy et Stormfront sera une sorte de LA Confidential super-héroïque

Le showrunner de The Boys Eric Kripke a récemment évoqué la série prequel Vought Rising et l’a même comparée à L.A. Confidential.

La saison 4 de The Boys vient de se terminer en annonçant le retour d’un personnage majeur via sa scène post-générique. Une façon de conclure ce nouveau chapitre de la série d’Eric Kripke en beauté, avant une cinquième et dernière saison qui aura la lourde tâche de mettre fin une bonne fois pour toutes au conflit entre les Garçons et les Supes.

Mais ne vous inquiétez pas, on ne risque pas de quitter l’univers de The Boys de sitôt. En effet, en plus de cette cinquième saison, on attend également la sortie de la suite de Gen V de Michele Fazekas et Tara Butters, ainsi que celle de Vought Rising, la série prequel avec Soldier Boy et Stormfront. Et justement, Eric Kripke a récemment parlé de ce nouveau spin-off en interview, et il l’a notamment comparé au film culte L.A. Confidential.

Le retour du super-héros le plus sympa de The Boys (non)

The Boys se la joue film noir policier

Eric Kripke est donc revenu sur le prochain spin-off Vought Rising dans une interview avec Variety. Il a notamment expliqué que le projet était en préparation depuis pas mal de temps, mais qu’il avait fallu attendre la sortie de Gen V pour avoir l’autorisation d’Amazon :

« Nous avions cette idée en tête depuis très longtemps. Et en fait, lorsque je suis allé chez Amazon pour leur proposer des spin-offs, j’en ai proposé deux, Gen V et Vought Rising. À l’époque, ils ont dit : « Commençons par Gen V, nous verrons comment ça se passe et ensuite nous ferons peut-être Rising ». Et ça s’est bien passé. »

Elle est de retour, et elle nous a manqué (toujours non)

Le showrunner a également détaillé ses intentions concernant Vought Rising, en comparant The Boys avec un film noir et la prochaine série avec le long-métrage policier L.A. Confidential :

« Je suis simplement fasciné par ce qui nous amène à devenir ce que nous sommes. The Boys est en soi un film noir. C’est comme des flics et des voleurs. Donc, le faire de manière classique avec des fedoras, des trench-coats et des trucs salaces, comme un L.A. Confidential avec des super-héros, ça va être super amusant. Et Jensen [Ackles] et Aya [Cash], ce sont des superstars. Ils vont tout exploser. »

Avant que ce soit le gros bordel…

Pour rappel, même si Eric Kripke ne s’occupera pas directement de Vought Rising (ce sera Paul Grellong qui en sera le producteur et le showrunner), le papa de The Boys gardera quand même un œil attentif sur le développement du spin-off. Comme dit plus haut, Jensen Ackles et Aya Cash reprendront donc leurs rôles respectifs de Soldier Boy et Stormfront/Clara Vought.

Concernant la sortie, on ne sait pas encore quand la série arrivera sur Prime Video, mais on a par contre appris que la dernière saison de The Boys devrait débarquer sur la plateforme durant le second semestre de 2026.