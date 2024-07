The Boys saison 5 : date de sortie possible, casting, et toutes les infos disponibles

Alors que la saison 4 de The Boys vient de se conclure, on attend déjà l’arrivée de la prochaine et dernière saison de la série d’Amazon Prime Video. On vous dit tout ce que l’on sait sur la saison 5 de The Boys.

Si elle a démarré comme une adaptation très libre des comics de Garth Ennis et Darick Robertson, la série The Boys s’est complètement émancipé de son matériel de base pour devenir sa propre franchise, et une satire mordante de l’Amérique et du mythe des super héros qui ne manquent pas de qualités. Néanmoins, celle-ci a aussi eu tendance à s’éterniser vis-à-vis de ses enjeux, au fil des épisodes, lassant quelques spectateurs. Heureusement, The Boys ne devrait plus abuser des bonnes choses. Après une saison 4 mouvementée, la saison 5 sera bien la dernière… et on espère qu’elle sera encore plus dingue que toutes les autres.

Date de sortie possible, histoire, casting… découvrez tout ce qu’il faut savoir sur la saison 5 de The Boys.

Qui rira bien…

Y AURA-T-IL UNE SAISON 5 DE THE BOYS ?

Le 14 mai 2024, Amazon a confirmé sur son compte Twitter/X officiel, le renouvellement de la série d’Eric Kripke. Il y aura donc bien une saison 5 de The Boys, et ce sera normalement la dernière.

QUELLE EST LA DATE DE SORTIE POSSIBLE DE LA SAISON 5 DE THE BOYS ?

Puisque la suite de la série n’a été confirmée que récemment, rien n’est certain sur l’état de sa production, si ce n’est qu’elle a déjà commencé à être écrite (selon Variety). D’après GQ, la saison 5 pourrait démarrer son tournage en novembre prochain et viserait une diffusion sur Amazon Prime Video au second semestre de 2026. Une fenêtre de sortie assez cohérente avec le rythme de parution des dernières saisons de la série (une tous les deux ans depuis la saison 2).

Les yeux revolver

DE QUOI PARLERA LA SAISON 5 DE THE BOYS ?



Aucun synopsis officiel n’a encore été partagé pour la saison 5 de The Boys. Mais avec les derniers évènements de la saison 4, on se doute que ce sera chaotique. Entre loi martiale, le virus anti super-héros et chasse à l’homme, les prochains épisodes s’annoncent encore très mouvementés. D’autant que cette saison 5 sera bien la toute dernière de la série, comme l’a déclaré, le 11 juin dernier, Eric Kripke sur Twitter/X.

Il n’est donc pas irréaliste de penser que la confrontation entre nos protagonistes et le Protecteur va enfin se régler pour de bon. Le fils de ce dernier devrait avoir un rôle à jouer dans tout ça même si, comme d’habitude, on n’est sûr de rien. On espère en tout cas un dénouement à la hauteur de tout ce qui a été (longuement) mis en place durant 4 saisons. L’acteur Antony Starr (interprète d’Homelander), lors de son dernier entretien avec IGN, a d’ailleurs estimé que c’était bien le bon moment de conclure la série et de le faire bien.

QUE SAIT-ON DU CASTING DE LA SAISON 5 DE THE BOYS ?

Pour le grand final, on peut s’attendre à ce que l’ensemble du casting principal (encore en vie) soit présent :

Karl Urban (Butcher)

Jack Quaid (Hughie)

Antony Starr (Homelander)

Erin Moriarty (Stella)

Laz Alonso (La Crème)

Tomer Capon (Frenchie)

Karen Fukuhara (Kimiko)

Chace Crawford (The Deep)

Colby Minifie (Ashley)

Jessie Usher (A-Train)

Nul doute que de nouveaux personnages et comédiens vont sans doute s’ajouter à la fête, comme ce fut le cas cette saison avec Jeffrey Dean Morgan, Susan Heyward ou Valorie Curry, qui devraient aussi revenir dans leurs rôles respectifs. Plusieurs importants guest stars seraient déjà envisagés pour plusieurs rôles inédits, selon Variety, afin de rendre la saison finale encore plus spéciale.

Enfin, si on en croit la scène post-générique du dernier épisode, il est fort possible de revoir Jensen Ackles et le personnage de Soldier Boy.

Quels nouveaux super héros pour la dernière saison ?

Où sera diffusée la saison 5 de The Boys ?

À moins d’un total retournement de situation, il est à peu près certain que la saison 5 de The Boys soit diffusée sur Amazon Prime Video, comme les quatre précédentes l’ont été. Selon Variety, elle comptera de nouveau 8 épisodes.