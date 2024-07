The Boys saison 5 sera la fin parfaite pour la série de super-héros, selon l’acteur de Homelander

Antony Starr, interprète de Homelander dans The Boys, pense que la saison 5 est le bon moment d’arrêter la série Amazon.

Entre la conclusion de l’épisode 6 et le twist de l’épisode 7, la fin de The Boys saison 4 se révèle pleine de rebondissements. Alors que le dernier épisode de ce nouveau chapitre sortira ce 19 juillet sur Amazon Prime, l’interprète de Homelander parle déjà de l’après saison 4. En effet, l’acteur Antony Starr, en plus d’avoir récemment répondu aux rumeurs sur son arrivée dans le DCU, a confié son ressenti autour de la cinquième et dernière saison de The Boys.

Bientôt la fin de The Boys

The Boys saison 5 : Endgame

Lors d’un entretien pour IGN, l’acteur de Banshee et de The Covenant a partagé sa tristesse que la saison 5 de The Boys soit la dernière de la série. Après 4 saisons et une pandémie de COVID-19, l’acteur raconte que l’équipe de la série a vécu bon nombre de moments forts, sur les tournages et durant les promos. Néanmoins, il vaut mieux conclure la série avant qu’elle ne s’essouffle, et Antony Starr le sait très bien :

« Je suis conscient qu’il faut terminer sur une note vraiment positive et forte. Je ne veux pas qu’on devienne une série à la saison de trop. Au nom de tous ceux qui travaillent sur [The Boys], je pense que nous méritons de partir la tête haute, sans regretter de ne pas avoir arrêté plus tôt ou d’être restés trop longtemps. Je pense que ce sera le bon moment, mais ce sera aussi quelque chose de difficile. »

Attendre patiemment 2026…

Pour rappel, Antony Starr a également passé une tête dans la première saison de Gen V, la série spin-off de The Boys. Homelander reviendra-t-il dans d’autres formats après la fin de la série Amazon ? Ne comptons pas trop dessus, puisqu’au micro du podcast Happy Sad Confused, l’acteur a laissé entendre qu’après The Boys, il arrêterait les super-héros. « Je deviens vieux et mon corps ne veut pas faire autant d’action qu’avant […]. »

Notons que d’après GQ, la saison 5 de The Boys devrait démarrer son tournage en novembre prochain, pour une sortie sur Amazon Prime au second semestre de 2026.