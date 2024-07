The Boys saison 4 : voilà comment démêler le vrai du faux après le twist de l’épisode 7

L‘épisode 7 de la saison 4 de The Boys joue sur les faux semblants, mais il y a un moyen d’y voir plus clair selon la réalisatrice.

Le sixième épisode de la quatrième saison de The Boys était déjà lourd en révélation et en scènes marquantes, notamment une des plus folles de The Boys selon le showrunner. Avec le final qui arrive à grands pas, on peut commencer à doucement faire le bilan de cette saison, et il n’est pas mauvais, les nouveaux personnages comme Firecracker et Sage ont été de bonnes additions, les enjeux de la série et son discours sont assez captivants et clairement, cette nouvelle fournée n’a pas été avare en moments-chocs.

Après le twist de l’épisode 6 de cette saison de The Boys, la tension est grandement montée dans la série d’Eric Kripke, et ce septième épisode nous a laissés sur un dénouement qui aura forcément des conséquences dans le final de la saison. S’il est peu évident à prévoir, il y a des signes dans la deuxième moitié de l’épisode, et la réalisatrice a expliqué comment démêler le vrai du faux. ATTENTION SPOILERS !

Ca c’est de l’addition qui additionne

Starlight : qui est qui ?

À la fin de l’épisode 7 de cette saison, on découvre qu’Annie a été kidnappée et remplacée par un métamorphe. Pendant toute une partie des 64 minutes de l’épisode, on a eu donc affaire à une fausse Starlight, mais comment les deux se différencient ? La réalisatrice Catriona McKenzie a une réponse, et tout passe par le langage corporel :

« Erin est tellement incroyable. On a parlé de son physique, on a parlé de ses yeux, et on a parlé d’un certain statisme parce que le métamorphe n’a pas le même type d’intelligence émotionnelle, intuitive, qu’Annie. Et on l’a vu dans l’épisode, il y avait juste une immobilité qu’elle apportait à sa performance, elle est juste un peu plus robotique. C’était amusant de travailler cela avec elle. »

Qui nous dit qu’on la retrouvera avant la fin de la saison ?

Si on voit cette « autre » Annie uniquement lors des 20 dernières minutes, il sera bien plus intéressant de voir la performance d’Erin Moriarty dans l’épisode de la semaine prochaine. Les Boys feront donc face à un obstacle de taille dans leur mission. En effet, sachant que la troupe essaie d’arrêter l’assassinat du président, prévu par ce même métamorphe, le trouver sera forcément compliqué s’il se cache sous leur nez. Tout cela promet une bataille acharnée dans le final de la saison, prévu pour le jeudi 19 juillet sur Amazon Prime.