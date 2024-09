Terminator Zero : le showrunner de la série Netflix dévoile ses films préférés de la saga (et il y a une surprise)

Mattson Tomlin, le showrunner de Terminator Zero, a dévoilé ses films favoris de la saga, et l’un d’eux est un peu inattendu.

À seulement 34 ans, les portes d’Hollywood s’ouvrent peu à peu à Mattson Tomlin. Après avoir écrit Project Power en 2020 pour Netflix mais aussi réalisé le très mauvais Mother/Android en 2021, il a rapidement entamé une collaboration avec Matt Reeves. Ainsi, Tomlin a participé (sans être crédité) à l’écriture de The Batman et est désormais en train de co-écrire avec Matt Reeves The Batman 2. Il faut dire que Tomlin connait bien l’univers du Chevalier Noir puisqu’il a écrit le comics Batman : The Imposter, en 2021, dont l’accueil avait été très positif.

Avant de savoir ce que donnera cette suite du Batman version Robert Pattinson, Mattson Tomlin a showrunné la bonne surprise Terminator : Zero. Si la fin de Terminator Zero laisse libre cours aux théories pour une éventuelle saison 2, le showrunner a profité de l’occasion pour révéler ses Terminator préférés.

Mattson Tomlin aime Terminator : Renaissance, et il le fait savoir

Mattson Tomlin, interrogé par Discussing Film, a ainsi élaboré sur sa série pour Netflix et s’est aussi amusé à parler de la saga de films. Forcément, il a évoqué les différentes influences des films sur Terminator Zero mais il a également dévoilé ses films préférés. S’il ne s’est pas trop mouillé en affirmant qu’il aimait des éléments dans chaque film (on a des doutes sur Genisys quand même), il a expliqué que le premier était son favori et de loin :

« Terminator 1 est mon préféré de loin. […] Dans le premier, j’adore ce ton horrifique. Tous les autres Terminator sont des films d’action musclés de science-fiction, des blockbusters hollywoodiens classiques, et le premier n’est pas vraiment ça, c’est plutôt un film d’horreur à petit budget.«

Il est en effet intéressant de voir que Terminator n’avait coûté que 6,4 millions de dollars, quand le budget explosera à plus de 100 millions de dollars dès le deuxième, avec la popularité très accrue de Schwarzy, de Cameron et de l’univers. Une chose est sûre, on ne dira pas le contraire de Tomlin sur ce premier volet vu notre classement de la saga Terminator.

Cela dit, avant de révéler son film préféré de la saga, Mattson Tomlin s’est aussi longuement attardé sur Terminator Renaissance, le mal-aimé quatrième film de la saga, réalisé par McG, avec Christian Bale et sans Arnold Schwarzenegger :

« J’adore vraiment Terminator Renaissance. Je pense que les gens ont été un peu durs avec ce film. Vous le regardez, vous regardez le réalisme du film, les fusillades, les explosions. Chaque fois qu’il y a un Terminator, un exosquelette, il semble réel. Maintenant que je suis réalisateur et que je fais des films, que je connais les stratagèmes, c’est un des rares films où je me demande encore en le regardant comment ils ont fait telle ou telle chose, quelle est la recette.«

Et on ne dira pas le contraire de Mattson Tomlin puisque, nous aussi à Ecran Large, on défend Terminator : Renaissance comme une des meilleures suites de la saga.

En tout cas, maintenant que la première saison de Terminator : Zero est terminée, on se demande si une deuxième saison arrivera. D’ici à ce que Netflix donne des nouvelles, les fans des univers développés par Mattson Tomlin auront de quoi se mettre sous la dent.

BRZRKR, tiré du comics de Keanu Reeves et scénarisé par Tomlin, devrait sortir en 2025, et bien évidemment, The Batman Part II est toujours fixé au 30 septembre 2026. On retrouvera comme prévu au casting entre autres Robert Pattinson, Barry Keoghan et Andy Serkis. Pour patienter, il y aura aussi la série The Penguin dès le 20 septembre sur HBO Max en France.