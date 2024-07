Terminator Zero : une première bande-annonce explosive pour la série dérivée de Netflix

Netflix vient de dévoiler une première bande-annonce pour Terminator Zero, et ça s’annonce apocalyptique.

Autrefois adulé par tous les fans de science-fiction, la saga Terminator a perdu en superbe au fur et à mesure de ses suites (et autres itérations). C’est simple, après les deux premiers films, rien n’a jamais réussi à atteindre les standards alors posés par Terminator 2. Certaines suites ont été si mal reçues qu’en 2019, James Cameron a même envisagé de revenir en sauveur en réalisant Dark Fate que même la grande Linda Hamilton a rejeté à sa sortie.

La confiance dans l’univers de science-fiction s’amenuise donc peu à peu, et les projets sont scrutés avec grande attention. La prudence est de mise, mais il faut bien admettre une chose : Terminator Zero, la série d’animation de Netflix, est assez alléchante, et la bande-annonce fait plutôt envie.

A lire aussi Notre classement des films Terminator

Terminator : pas zéro sur dix ?

Pour rappel, la série écrite par le showrunner Mattson Tomlin (Mother/Android) ne suit pas l’histoire de Sarah Connor, mais celle de Malcolm Lee, un scientifique qui, selon le synopsis, « travaille au lancement d’un nouveau système d’IA conçu pour rivaliser avec l’attaque imminente de Skynet contre l’humanité« . Il sera protégé par une soldate qui voyagera dans le temps pour sauver Lee d’un robot assassin venu du futur.

L’histoire prend à la fois place en 2022, ou la guerre fait rage depuis des décennies entre les survivants humains et une armée de machines, et en 1997, la où Skynet a pris conscience d’elle-même et a commencé sa guerre contre l’humanité, le fameux jour du jugement dernier. Le choix de s’écarter des personnages qui ont fait le sel de la saga devrait grandement aider la série à voler de ses propres ailes. Si la bande-annonce est assez courte, on sent tout de même cette liberté permettant de se détacher un peu de la saga principale.

Bon, il est pas méga-rassurant

L’ambiance donnée par ces courts extraits est assez intrigante, on sent un côté froid, lourd, et presque horrifique dans ces images, et on comprend très bien que Mattson Tomlin ait déclaré que Zero transmettrait la « vibe de serial killer » du film original. En tout cas, d’un point de vue lumière, l’ensemble semble être un travail de qualité, et les éclairages doux devraient mettre en avant des situations qui ne le sont pas du tout.

Masashi Kudō supervise l’animation chez Production I.G. Le studio est entre autres derrière Ghost In the Shell et Vinland Saga. Au casting de Terminator Zero, on retrouvera Timothy Olyphant, Rosario Dawson, Sonoya Mizuno, André Holland et Ann Dowd. Les 8 épisodes de la série seront disponibles le jour du jugement dernier : le 29 août.