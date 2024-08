Les nouveautés films et séries à voir sur Netflix du 23 au 29 août 2024

Netflix balance nombre de films et séries dans son catalogue chaque semaine, sans qu’on les remarque ou que la plateforme ne l’annonce officiellement. Écran Large revient sur les nouveautés ajoutées par Netflix du 23 au 29 août 2024, films et séries confondus dans une liste non exhaustive.

Quels sont les films et les séries à ne pas manquer cette semaine sur la plateforme de streaming ?

Reminiscence

Disponible le 25 août

Durée : 1h56

Encore un film avec le bon Hugh

Ça parle de quoi ? Un détective privé qui aide les gens à se replonger dans leurs souvenirs oubliés tombe sur une conspiration après avoir été recruté par une mystérieuse cliente.

Pourquoi il faut le regarder ? Premier long-métrage de Lisa Joy (qui a également co-créé Westworld aux côtés de son mari Jonathan Nolan), Reminiscence est un film de science-fiction et d’anticipation de 2021 nous amenant dans un Miami submergé par les eaux (merci le réchauffement climatique). Au vu de son pitch, le parallèle avec d’autres productions du genre comme Total Recall ou Inception de son beau-frère Christopher Nolan semble logique, et à raison. Via ses thématiques et sa mise en scène, la réalisatrice explore les souvenirs et la conscience de ses protagonistes, faisant directement d’eux les décors du film.

Porté par le duo Hugh Jackman-Rebecca Ferguson, il convie aussi les codes du film noir, notamment avec son personnage principal de détective, et nous entraîne dans une enquête faisant à la fois évoluer l’intrigue et la psychologie de son héros.

À lire aussi Notre critique de Reminiscence

En Place Saison 2

Disponible le 29 août

Durée : de 30 minutes

Ça parle de quoi ? Jean-Pascal Zadi, Benoît Poelvoorde et Marina Foïs partent à la conquête de l’Élysée dans cette série hilarante qui vous (re)plongera en pleine campagne présidentielle.

Pourquoi il faut la regarder ? Avec son casting taillé pour la comédie, En Place nous a dévoilé une première saison plutôt satirique en tapant sur à peu près tous les partis politiques. Le résultat était complètement raté, la série manquant le coche à chaque scène, se reposant sur un humour périmé et des situations d’une gênance absolue. Concrètement, elle s’enfonçait dans sa propre caricature en étant aussi vide que la politique qu’elle espérait pointer du doigt.

Alors pourquoi mater cette deuxième saison ? Probablement pour Jean-Pascal Zadi, qui est évidemment un des éléments forts de la série, mais surtout parce qu’on peut espérer que cette nouvelle salve d’épisodes aura appris de ses erreurs. Et avec un peu de chance, elle saura capturer un petit peu du chaos politique actuel sans tomber dans les clichés lourdingues.

A lire aussi Notre critique de la saison 1 de En place

KAOS

Disponible le 29 août

Durée : 8 épisodes de 60 minutes environ

Ça parle de quoi ? Alors que la zizanie fait rage sur le mont Olympe et que le tout-puissant Zeus sombre dans la paranoïa, trois mortels sont destinés à redéfinir l’avenir de l’humanité.

Pourquoi il faut la regarder ? Jeff Goldblum en Zeus timbré, ça vous dit ? Bon, évidemment, difficile de ne pas voir une grosse ressemblance avec Percy Jackson (la saga de livres ou la série de Disney, comme vous préférez), même si KAOS semble vouloir prendre un tournant un peu plus mature. Ici, pas de combats entre sang-mêlés et créatures mythologiques (du moins à ce qui paraît), pas d’affrontement épique entre le Bien et le Mal, juste un ensemble de Dieux plus ou moins cruels lâchés sur une humanité devenue trop rebelle.

Créée par Charlie Covell (The End of the F***ing World) et réalisée en partie par Runyararo Mapfumo (Sex Education), cette production de huit épisodes mêlera ainsi drame, science-fiction et fantastique, pour un résultat qui, on l’espère, sera à la hauteur de l’Olympe (c’est peut-être un peu trop demandé…).

Terminator Zero

Disponible le 29 août

Durée : 8 épisodes de 30 minutes environ

Ça parle de quoi ? Dans un futur post-apocalyptique, une guerrière remonte dans le temps jusqu’en 1997 pour protéger un chercheur en IA traqué par un cyborg insensible et indestructible.

Pourquoi il faut la regarder ? Après l’affreux Terminator : Dark Fate de 2019, l’une des sagas de science-fiction les plus célèbres de l’histoire fait son grand retour chez Netflix. Terminator Zero, c’est une série d’animation américano-japonaise imaginée par Mattson Tomlin (qui a notamment showrunné Mother/Android et participé à l’écriture de The Batman), sous la direction de l’animateur nippon Masahi Kudō (Bleach). C’est le studio Production I.G (Ghost In the Shell, Vinland Saga) qui s’est occupé de mettre en images la série.

Niveau scénario, on ressent aussi un fort lien avec le premier film de la franchise, principalement concernant le traitement de robot tueur, semblable à celui d’un serial killer. Cela dit, si l’intrigue se passe dans l’univers Terminator, elle semble tout de même se détacher sérieusement de l’histoire telle qu’on la connait, en nous proposant des personnages complètement nouveaux.

MAIS AUSSI….

Les nouveaux, Fragile, Tòkunbọ̀, Parents d’élèves, Dangereux Privilèges, Untold : Sign Stealer…