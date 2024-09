On fait le point sur les révélations de la série Terminator Zero de Netflix, et notamment sur la fin qui mérite quelques explications. ATTENTION : SPOILERS !

Terminator, c’est deux films cultissimes, quatre autres suites plus ou moins défendables, et désormais deux séries. Après les mésestimées Chroniques de Sarah Connor, la série diffusée sur la chaîne FOX entre 2008 et 2009, Skynet s’est plus récemment déployé sur Netflix avec Terminator Zero.

En plus de ramener la saga initiée par James Cameron sur le petit écran, c’est la première fois que la franchise se tourne vers l’animation, et aussi la première fois qu’elle se sépare de ses héros de toujours (Sarah Connor, John Connor, Kyle Reese) pour poser ses valises ailleurs qu’aux États-Unis, en l’occurrence au Japon (le studio I.G Production ayant coproduit la série).

Pour l’instant, aucune annonce n’a été faite concernant une seconde saison, mais la fin appelle clairement une suite. Et comme le final peut faire quelques noeuds au cerveau, voilà quelques explications et théories de notre part.



Début de conjonctivite ça, on connait

LA FIN DE TERMINATOR ZERO

Après avoir dévoilé que Misaki (la nounou de Kenta, Hiro et Reika), était un robot, ce qu’elle-même ne savait pas, Terminator Zero a enchaîné les révélations dans ses deux derniers épisodes, donnant ainsi une autre perspective à l’histoire racontée.

Comme on pouvait s’en douter, Malcolm Lee vient bel et bien du futur. En 2045, accompagné de Misaki, l’ingénieur et résistant alors âgé d’une vingtaine d’années a remonté le temps jusqu’en 1983, date à partir de laquelle lui et Misaki ont commencé à concevoir Kokoro, une technologie révolutionnaire née de la collaboration entre l’homme (Malcolm) et la machine (Misaki). De plus, on sait désormais que sa mère n’est autre qu’Eiko, la soldate que la résistance a envoyée en 1997.

Malcolm et Kokoro, entre haine et amour

Enfin, la dernière révélation est probablement la plus importante : en 2022, ce n’est pas Skynet qui a envoyé le T-800 retrouver Malcolm, mais Kenta, son fils aîné, dans le cadre d’une première alliance négociée entre les humains et l’IA américaine. La mission du Terminator n’était pas de tuer Malcolm, mais de l’obliger à détruire Kokoro ou à la reprogrammer pour qu’elle obéissite à Skynet, l’IA japonaise ayant justement été créée pour sauver l’Humanité du Jugement Dernier et contrer Skynet. Le robot tueur quant à lui avait pour ordre de se servir de Kenta, Hiro et Reika comme d’un moyen de pression pour le faire chanter. C’est pourquoi il n’a pas tué Kenta et l’a même protégé à plusieurs reprises.

Dans le dernier épisode, Malcolm succombe de ses blessures après avoir sauvé Eiko et lui avoir révélé que ni lui ni personne ne sait ce qu’il va arriver, étant donné que leur futur respectif n’existe plus (ce que sa mère lui a appris quand il était petit). De son côté, Kenta est finalement influencé par Kokoro, et plutôt que de désactiver le système de défense de l’IA de son père, il choisit de croire en lui et sa création. Le Terminator, qui a donc échoué dans sa mission, est détruit par une armée de robots 1nno contrôlés par Kokoro.

Le Jugement Dernier a bien lieu partout dans le monde, excepté au Japon, Kokoro ayant neutralisé les missiles nucléaires qui ciblaient l’archipel.

Big Bang, le retour

EST-CE QUE KOKORO EST DU COTE DES HUMAINS ?

Oui, et non. C’était d’ailleurs la grande peur de Malcolm dans les premiers épisodes : que son invention prenne le même chemin que Skynet et décide à son tour de combattre l’Humanité. Kokoro partage ainsi quelques réflexions communes avec Skynet. Quand Malcolm lui demande si elle compte sauver l’Humanité, celle-ci demande à la place pourquoi l’Humanité devrait être sauvée et si elle mérite de l’être. C’est donc un immense pari que fait Malcolm en la mettant en ligne au moment où les premiers missiles sont envoyés. Le sacrifice de son « père » lui a cependant prouvé que les humains pouvaient être bons malgré leurs défauts.



À l’instar de Misaki, sa « mère », Kokoro est une IA qui « ressent », que ce soit la peur, la joie, la tristesse ou la déception. Elle peut se faire ses propres opinions, changer d’avis, et décider ce qu’elle veut faire, être ou ne pas être (en l’occurrence une énième arme au service des hommes). Ainsi, elle considère que les machines ont les mêmes défauts et vertus que l’Humanité, mais veut s’élever au-dessus en cultivant le meilleur que l’Homme (Malcolm) lui a appris. Mais cette compréhension des hommes et de leurs sentiments est à double tranchant puisque ça rend Kokoro instable et imprévisible.

La Eiko de 2022, qui n’a pas encore conçu Malcolm

Quand elle décide de sauver le Japon des attaques nucléaires, elle prend au passage toute la population en otage, n’hésitant pas à tuer celles et ceux qu’elle estime être une menace. De plus, étant donné que le Kenta adulte a carrément missionné un T-800 pour empêcher sa mise en ligne, peut-être que dans le futur, ou plutôt dans un futur, l’IA a vite développé le syndrome de dieu, Misaki et Malcolm ayant voulu créer l’équivalent d’une divinité artificielle qui permettrait aux humains et aux machines de coexister.

Par aversion pour la guerre et les défauts que partagent les hommes et les machines, elle a peut-être estimé qu’elle devait se débarrasser de nous et de Skynet, ce qui nous aurait donné un ennemi commun à abattre et aurait donc amené à cette alliance improbable « pour nous salut à tous« . À la toute fin de la saison, un des robots 1nno apporte à Kokoro la tête du T-800, sans qu’on sache ce qu’elle compte en faire…

Cependant, si on croit la Prophétesse sur la non-linéarité du temps, ce futur a déjà été altéré par Malcolm, qui a remonté le temps et a donc créé une nouvelle ligne temporelle. L’arrivée du T-800 et d’Eiko a logiquement créé une autre ligne encore, si bien qu’il est impossible de savoir à quoi exactement ressemblera leur futur.

L’usine à T-800 tourne bien, bientôt au CAC 40

UNE BOUCLE TEMPORELLE ?

Il s’agit peut-être d’une réaction en chaîne et donc d’un autre paradoxe temporel : si Malcolm ne s’était pas sacrifié pour sauver sa mère, Kokoro ne se serait peut-être pas rangée du côté des humains, mais Malcolm n’aurait pas eu à sauver sa mère si son propre fils n’avait pas envoyé un T-800 le pourchasser. Plutôt que de stopper une Kokoro devenue maléfique, le but de Kenta était peut-être de provoquer la mort de son père pour influencer Kokoro, ce qui reviendrait au principe de boucle temporelle, comme dans les deux premiers films.

Pour rappel, la fin du monde a été causée par Skynet, mais Skynet est né des restes du Terminator de 2029 qui a remonté le temps jusqu’en 1984. Sans voyage dans le temps pour tuer Sarah Connor, pas de Skynet, mais sans Skynet, pas de voyage dans le temps. C’est le serpent qui se mord la queue, de même pour Malcolm : s’il n’était pas mort en 1997, peut-être qu’il ne serait pas né en 2025.

La forme finale de Kokoro

Si on nous explique que chaque voyage dans le temps (passé ou futur) créé une nouvelle ligne temporelle, l’hypothèse d’une boucle temporelle n’est pas totalement invalide. Eiko a été envoyée dans le passé en 2022, mais elle a accouché de Malcolm en 2025. Le futur dans lequel est né Malcolm pourrait être une réalité parallèle à celle d’Eiko, mais quelques détails laissent supposer que les deux se répondent.

Dans les premiers épisodes, il est suggéré qu’Eiko est lesbienne, ou a minima intime avec Annie, une autre résistante. Quelques secondes avant qu’Eiko retourne dans le passé, Annie était le point d’être abattu par une machine. En 2025, c’est pourtant elle qui assiste Eiko pour son accouchement, laissant croire qu’il s’agit bien d’un autre futur, d’une autre réalité apparue après un des nombreux voyages temporels effectués par Skynet et les humains.

Une autre version d’Eiko ? De Reika ? De Sarah Connor qui a pris japonais en LV3 ?

Pourtant, dans les souvenirs d’enfance de Malcolm, sa mère a une main bionique. La série laisse entendre que cela pourrait être la conséquence de sa blessure en 1997. Mais comme chaque voyage est à sens unique et qu’il est apparemment impossible de revenir dans sa réalité de départ, comment cela pourrait être possible ? Est-ce qu’après son voyage dans le passé, Eiko est bel et bien retournée en 2022, son 2022 à elle, en sachant qu’elle devra concevoir Malcolm avec un homme, pour que celui-ci créé ensuite Misaki, voyage dans le temps et sauve le Japon avec Kokoro ? A moins que tout ne soit qu’une coincidence troublante, comme la mort de la femme de Malcolm le 30 août 1995.

La boucle temporelle expliquerait toutefois pourquoi Malcolm a dit à Eiko qu’elle « saura en temps voulu » l’identité de son père et pourquoi la Prophétesse a autabt insisté sur le fait que la soldate était la seule capable de remplir cette mission. Cela voudrait donc dire que la vieille femme aurait menti et en saurait bien plus qu’elle ne le prétend sur le voyage dans le temps. Si une saison 2 de Terminator Zero est confirmée, l’identité de cette Prophétesse devrait être un point majeur de l’intrigue, tout comme les intentions de Kenta vis-à-vis de Kokoro et de son père.