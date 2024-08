Terminator Zero : la série Netflix a fuité sur Internet et ce n’est pas la seule

Le jour du Jugement Dernier est arrivé en avance pour la série Netflix, Terminator Zero, et ce n’était pas du tout prévue.

Netflix aurait bien besoin d’une machine à voyager dans le temps pour envoyer quelqu’un dans le passé afin d’éviter ce petit bazar. Quelques jours après la fuite du final de House of the Dragon, c’est au tour de la plateforme au N rouge a subi une faille majeure de sécurité ce 6 août, et divers épisodes de série ont commencé à apparaître en ligne. Alors que Terminator Zero se montrait de plus en plus alléchant (un fait rare pour un projet attaché à la saga), la saison entière de la série de Mattson Tomlin avec Timothy Olyphant a fuité en ligne.

Pour rappel, la série ne suit pas l’histoire de Sarah Connor, mais celle de Malcolm Lee, un scientifique qui, selon le synopsis, « travaille au lancement d’un nouveau système d’IA conçu pour rivaliser avec l’attaque imminente de Skynet contre l’humanité« . Il sera protégé par une soldate qui voyagera dans le temps pour sauver Lee d’un robot assassin venu du futur. Zero a donc fuité et ce n’est pas la seule production animée à avoir subi ce triste sort.

Les grandes pontes de Netflix après le chaos de la fuite

Terminator Zero sur vingt en sécurité

En effet, comme le rapporte AnimeNewsNetwork, dans la journée du 6 aout les six premiers de Dandadan, les épisodes 1, 3 et 4 du remake de Ranma ½, le premier épisode de la saison 3 de RE:Zero auraient aussi fuité et toute la saison de Terminator : Zero ont fuité en ligne sur des sites comme Twitter/X, 4chan et en torrent, notamment sur NyaaTorrent. Et les fuites ne se sont apparemment pas arrêtées là.

Effectivement, l’entièreté du film Mononoke the Movie : Phantom in the Rain a également fuité, alors que le film est uniquement sorti au japon, qu’il n’a pas encore de date de sortie internationale annoncée, mais on peut facilement imaginer que Netflix a potentiellement acquis les droits du long-métrage. Le géant du streaming ne devrai pas avoir de mal à traquer les coupables, étant donné que les extraits ont des watermarks, des horodatages incrustés, et sont en basse résolution (moins de 400 p).

Mr. Netflix lui même quand il va trouver le/les leakers

Tout cela va forcément impacter les plateformes concernées, qui ont des avant-premières programmées un peu partout dans le monde pour ces créations. Le premier épisode de Ranma ½ devait être diffusé le 24 août à l’Anime NYC de New York, et les trois premiers épisodes de Dandadan ont une diffusion prévue en salles pour le 7 septembre 2024 en France. De son côté, la date de sortie de Terminator Zero est toujours fixée au 29 août. Comme pour les autres œuvres victimes de cette fuite, le mieux sera de la découvrir lors de cette mise en ligne officielle.