House of the Dragon saison 2 : le final a fuité sur Internet, HBO obligé de traquer les spoilers

Quelques jours avant la diffusion du grand final de la saison 2 de House of the Dragon, quelques scènes ont fuité sur Internet.

Cette deuxième salve d’épisodes de House of the Dragon a largement divisé les fans depuis son lancement mi-juin. En cause, un rythme a priori trop lent pour certains et une intrigue qui fait un peu trop de circonvolutions inutiles (notamment les visions de Daemon) empêchant l’ensemble de pleinement démarrer. Et il est vrai qu’hormis l’épisode 4 et sa grande bataille, cette saison 2 a préféré s’attarder sur les personnages à travers de longues plages de dialogues pas toujours passionnantes.

Toutefois, l’épisode 7 de House of the Dragon a relancé la machine, sa conclusion promettant enfin la guerre tant espérée par une ribambelle de fans dans l’épisode 8 et dernier de cette deuxième saison. Habilement, Ryan Condal et HBO ont fait grimper la tension afin d’offrir (a priori) un final où les dynamiques de pouvoirs entre Rhaenyra, Aemond, Daemon ou encore Alicent pourraient basculer violemment. Malheureusement, le suspense a été quelque peu froissé par les réseaux sociaux où l’épisode final a fuité en partie.

Quand tu pars à la chasse aux fuites et spoilers

HOUSE OF THE LEAK

En effet, plusieurs extraits de l’épisode 8 ont été repérés sur TikTok et X/Twitter depuis ce mardi 30 juillet, soit quasiment une semaine avant la diffusion de ce final. Si l’on ne décrira pas le contenu exact de ses vidéos afin d’éviter tout spoiler dans nos colonnes, certains fans espéraient pour le moment qu’il s’agisse de faux extraits. Sauf qu’au contraire, dans un communiqué officiel, HBO a confirmé que les extraits étaient bien ceux de l’épisode 8 de cette saison 2 :

« Nous sommes conscients que des extraits de la fin de la saison de House of the Dragon ont fait surface sur les réseaux sociaux. Les extraits ont été publiés après une diffusion involontaire par un partenaire international. HBO surveille de près et supprime les extraits d’Internet, et les fans peuvent regarder l’épisode dans son intégralité ce dimanche soir [ce 5 août, ndlr] sur HBO et Max. »

Autant dire que s’ils veulent éviter de connaître la fin avant d’avoir pu la voir officiellement, les fans sont incités à s’éloigner un peu des réseaux sociaux (ou au moins à couper légèrement les notifications autour de certains hashtags) jusqu’à dimanche prochain. Car même si HBO a traqué assez efficacement les fuites depuis leur mise en ligne, elles pourraient bien refaire surface à tout moment.

Il y a le feu dans la maison HBO

En tout cas, cela devient quasiment une tradition pour la chaîne qui doit gérer une telle situation pour la énième fois concernant l’univers de Westeros. En effet, dès la première saison de House of the Dragon en 2022, l’épisode final avait fuité intégralement sur les plateformes de téléchargements illégaux. Et si l’on remonte un peu plus loin dans le passé, Game of Thrones elle même avait été victime de fuites accidentelles causées par des tiers à l’international.

Ainsi, les deux premiers épisodes de la saison 8, l’ultime saison de GOT, avaient été mis en ligne quelques jours avant leur diffusion. Même chose pour certains épisodes de la saison 7 et même de la saison 5, soit il y a près de dix ans. HBO semble donc avoir du boulot à faire à ce sujet et il serait temps que la chaîne, au vu de son rang, s’attaque vraiment à ce problème majeur. L’épisode 8 de la saison 2 de House of the Dragon sera diffusé dès ce 5 août en France sur Max. Espérons donc que la chaine trouve des solutions solides d’ici la diffusion de la saison 3, sans doute en 2026.