Terminator 7 : James Cameron tease un nouveau film après l’énorme échec de Dark Fate

Après le gros flop de Terminator : Dark Fate, James Cameron a teasé un (énième) nouveau film Terminator.

La série Terminator Zero de Netflix a récemment fuité sur Internet, et ironiquement, ça reflète plutôt bien l’état actuel de la saga culte de science-fiction. Après l’énorme échec de Dark Fate (qui a reçu d’assez mauvais retours et aurait également entraîné une perte de 120 millions de dollars), on se demande en effet comment la franchise pourrait être sauvée, et surtout si elle en vaut encore la peine. On avait notamment appris il y a un peu plus d’un an que Terminator 7 pourrait arriver à cause de James Cameron, ce qui ne nous avait pas vraiment rassuré.

Et justement, après une première bande-annonce explosive de Terminator Zero, le créateur de la saga a reparlé en interview de ce projet qu’il était en train d’imaginer. Sans en dire trop, James Cameron a donc révélé qu’il travaillait toujours dessus.

Terminator 7 (mille)

De passage chez The Hollywood Reporter pour parler de son prochain documentaire OceanXplorers en partenariat avec National Geographic, James Cameron a donc été interrogé sur l’avenir de Terminator et notamment sur l’opus qu’il était en train de préparer. Il n’a malheureusement rien voulu en dire, mais a tout de même répondu avec humour :

« C’est totalement confidentiel. Je ne veux pas avoir à envoyer un agent robotique potentiellement dangereux si vous en parlez, même rétroactivement. »

Pas d’informations neuves sur le papier donc, mais on peut sans doute imaginer qu’il s’agit toujours du même projet que celui évoqué par James Cameron en 2022. À l’époque, le cinéaste avait été un peu plus précis sur ses intentions :

À un moment, ils font plus vraiment peur hein…

« Si je devais faire un autre film Terminator et peut-être essayer de relancer cette franchise […], je m’intéresserais davantage à l’IA qu’aux méchants robots devenus fous. »

Cette volonté a-t-elle évolué depuis ? On ne peut pas encore le savoir, mais nous sommes désormais certains que James Cameron est toujours impliqué dans ce nouveau Terminator. En sera-t-il le réalisateur ? Sur ce point, cela semble plus improbable. James Cameron a en effet expliqué vouloir réaliser tous les Avatar, ce qui pourrait l’empêcher d’avoir suffisamment de temps pour d’autres projets d’envergure.

Bien évidemment, aucune date ou période de sortie n’a été annoncée concernant ce Terminator. Affaire à suivre…