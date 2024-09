« Vous devrez apprendre à vivre avec » : le réalisateur d’Harry Potter raconte le casting difficile

Chris Colombus, réalisateur des deux premiers Harry Potter, est revenu sur son processus de sélection des jeunes acteurs et sur un critère décisif.

En avril 2023, la plateforme de streaming Max lançait le développement d’une nouvelle adaptation des romans Harry Potter, cette fois-ci en série. Cette série est prévue pour une sortie courant 2026, selon le PDG de Warner Bros David Zaslav. Alors que la série Harry Potter avance doucement et qu’on sait qui sera aux commandes, une question est sur toutes les lèvres : qui pour succéder au casting des films originels ? Le visage des acteurs étant imprimés dans l’inconscient collectif, il y aura fort à faire pour créer une nouvelle identité.

Et justement, le succès du sorcier à la cicatrice tient en partie aux choix de casting de Chris Colombus, réalisateur des deux premiers opus. Le réalisateur de Madame Doubtfire avait été engagé par les producteurs de la saga pour son sens de la pédagogie avec les enfants observé durant le tournage d’un autre de ses films, Maman, j’ai raté l’avion. Il était venu remplacer Steven Spielberg, qui avait claqué la porte de la production pour conflit artistique avec l’écrivaine J.K. Rowling. Chris Colombus a récemment dévoilé comment il avait constitué le casting d’Harry Potter.

Dans une interview du documentaire Child Star de Demi Lovato, dont le contenu a été rapporté par Entertainment Weekly, Chris Colombus a expliqué comment la célébrité soudaine de Macaulay Culkin, l’enfant-star de Maman, j’ai raté l’avion, a influencé son processus de sélection des jeunes acteurs :

« On débarquait du tournage du premier Maman, j’ai raté l’avion où personne ne se souciait de ça, et en l’espace d’un an, Macaulay Culkin est devenu une énorme star, ce qui était inattendu. Ce n’était pas comme un Harry Potter, où on se doute qu’il peut y avoir un succès extraordinaire. […] Je viens d’une famille de la classe ouvrière, et j’ai vu plusieurs fois des enfants de familles de classe ouvrière être tout à coup jetés là-dedans. L’enfant devient le gagne-pain de la famille. «

L’attention portée à des enfants stars comme Macaulay Culkin a été une source d’inquiétude pour Chris Colombus qui voulait s’assurer que l’acteur qui incarnerait Harry Potter serait prêt à encaisser. Le réalisateur ajoute que la période de casting a été « très intense » :

« J’ai dû me mettre des œillères, parce que j’entendais tous les jours la même chose. Vous allez dans la rue, vous allez dans un pub, vous allez n’importe où, et les gens vous demandent : ‘Qui allez-vous caster ? Qui va être Harry Potter, qui va être Harry Potter ? » Et face à ça, vous prenez l’information et vous la rapportez à l’acteur et aux parents de l’acteur : « Ça va devenir assez intense ». […] Je ressentais une énorme responsabilité quant au fait de m’assurer que les jeunes artistes savaient dans quoi ils s’embarquaient. Vous serez un enfant star pour le reste de votre vie. Ce sera votre héritage, et vous devrez apprendre à vivre avec. «