« Je pourrais jouer Dumbledore » : cet acteur de Harry Potter veut bien revenir (juste pour la blague)

Une star de Harry Potter aimerait revenir en tant que Dumbledore dans quelques années, après avoir joué un autre personnage phare des films.

Après la trilogie Les Animaux Fantastiques et les scores décevants au box-office des derniers volets, Warner Bros étend encore un peu plus la licence avec une nouvelle série Harry Potter prévue pour Max. Annoncée le 12 avril 2023, cette série sera une nouvelle adaptation de chacun des romans selon le patron de la plateforme Casey Bloys, ce qui donnera lieu à sept saisons pour les sept tomes. J. K. Rowling est depuis le départ la productrice exécutive du projet, avec ses collaborateurs Neil Blair et Ruth Kenley-Letts, ainsi que le producteur historique David Heyman.

La série reboot avance et on sait enfin qui va prendre les commandes. HBO Max (désormais nommée Max) a révélé le 26 juin que Francesca Gardiner (productrice entre autres de Killing Eve et Succession), était retenue en tant que scénariste, et que Mark Mylod (Game of Thrones, Succession et Le Menu) réalisera plusieurs épisodes. L’on retrouvera dans la série à priori les mêmes personnages, mais pas les mêmes comédiens. Cependant, un des acteurs des films Harry Potter semble ouvert à l’idée d’un rôle dans la série. Du moins, ça semble l’amuser.

Tout beau

Gary Oldman nouveau Dumbledore ?

Gary Oldman était sur le tapis rouge des Emmy Awards, nommé en tant que meilleur acteur principal dans une série dramatique pour la saison 4 de la série d’espionnage britannique Slow Horses, diffusée sur Apple TV+. Interrogé par IndieWire sur la nouvelle série Harry Potter et sa possibilité de revenir en Sirius Black, il a répondu ceci :

« Personne ne m’a approché. […] J’adore Sirius. Il n’était pas assez présent. Il est arrivé et puis il a traversé le voile. […] Je parie qu’ils trouveront un nouveau casting de personnages. Peut-être que dans quelques années, je pourrais incarner Dumbledore. »

Même si Gary Oldman fait ici plus de l’humour qu’une proposition sérieuse (il dit d’ailleurs ne pas avoir été appelé), rien n’empêche Warner de le réengager. Une manière de rassurer les inconditionnels de la saga, bien qu’il n’ait effectivement pas eu un temps d’écran proportionnel à son importance dans les tomes 4,5 et 6.

Lendemain de soirée ?

Oldman, qui a 66 ans, aurait effectivement l’âge de Richard Harris dans les deux premiers opus (70 ans). Après la mort d’Harris, Michael Gambon (62 ans) avait repris le rôle de Dumbledore. Il resterait pour lui à avoir la validation de JK Rowling et de l’équipe. Oldman a cependant toujours beaucoup de projets et il faudrait donc pour la production jongler avec son agenda. Daniel Radcliffe lui a fermé la porte à un retour à Poudlard, arguant que l’équipe chercherait certainement de nouveaux visages et qu’il n’était donc pas du tout impliqué.

Effectivement, la production voudra sûrement du sang frais, et beaucoup doivent certainement avoir envie de définitivement tourner la page. La série Harry Potter est en tout cas toujours prévue pour courant 2026 sur HBO Max. Gary Oldman lui, après l’avoir présenté en Compétition au Festival de Cannes, sera à l’affiche de Parthenope de Paolo Sorrentino dès le 8 janvier 2025.