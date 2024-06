Harry Potter : date de sortie possible, casting, histoire et tout ce qu’on sait sur la série dérivée

Harry, Ron et Hermione feront bientôt leur retour, mais cette fois sur le petit écran, dans une première série dérivée de la saga culte.

Après sept best-sellers, huit blockbusters, trois films spin-off, des milliards de dollars au box-office, une pièce de théâtre, plusieurs jeux vidéos et boutiques de merchandising dédiées, le succès de la franchise Harry Potter n’est plus à prouver. 13 ans après la sortie du dernier film de la saga principale, l’univers Harry Potter va aussi débarquer sur le petit écran, avec une première série adaptée des livres cultes.

Date de sortie possible, casting, histoire, on vous récapitule tout ce qu’on sait jusqu’ici sur la nouvelle série Harry Potter.

On a dit le retour de Harry, Ron et Hermione, pas de Daniel Radcliff, Emma Watson et Rupert Grint

Y AURA-T-IL UNE SÉRIE HARRY POTTER ?

Oui. En avril 2023, Max (anciennement HBO Max) a officialisé le développement d’une nouvelle adaptation des livres Harry Potter.

QUELLE EST LA DATE DE SORTIE POSSIBLE DE LA SÉRIE HARRY POTTER ?

En février 2024, le PDG de Warner Bros., David Zaslav, a annoncé qu’il visait une sortie courant 2026, mais sans plus de précision. En même temps, le développement a été freiné par la grève des scénaristes en 2023. Celui-ci est donc toujours à un stade embryonnaire.

On sait cependant que l’autrice J. K. Rowling (qui a un contrôle créatif sur toute les exploitations de ses oeuvres), est impliquée dans le projet aux côtés des producteurs Neil Blair et Ruth Kenley-Letts.

Warner Bros. l'a confirmé : la série Harry Potter arrive sur Max en 2026 ! pic.twitter.com/XrkehJZbh8 — AlloCiné (@allocine) February 24, 2024

DE QUOI PARLERA LA SÉRIE HARRY POTTER ?

Warner Bros. a opté pour la sûreté en choisissant de faire un reboot de la saga originale et non d’explorer un autre pan de l’univers de J. K. Rowling. Dans cette série, on retrouvera donc le jeune Harry Potter qui découvre qu’il est un sorcier et s’envole pour de nouvelles aventures à Poudlard.

Le patron d’HBO Max, Casey Bloys, a annoncé qu’il souhaitait « plonger profondément dans chacun des livres emblématiques que les fans continuent d’apprécier après toutes ces années ». L’histoire sera donc similaire à celles des films, mais permettra sans doute de s’attarder sur beaucoup plus de détails qui n’ont pas pu être exploités au cinéma.

On vote pour Adam Driver comme prochain Rogue (on rigole à moitié)

QUE SAIT-ON SUR LE CASTING DE LA SÉRIE HARRY POTTER ?

Pour l’instant, aucun acteur n’a été annoncé pour la série Harry Potter. Selon les déclarations de Casey Bloys, les auditions devraient débuter prochainement, après avoir trouvé un showrunner. Évidemment, on ne peut pas s’attendre à retrouver les anciens acteurs dans leurs rôles Mais peut-on quand même espérer revoir les acteurs originaux dans d’autres rôles, comme un clin d’œil aux films ?

Pour Daniel Radcliff (Harry Potter), ce sera non :

« Ils essayent de recommencer à zéro et peu importe qui se trouve derrière ce projet, je suis certain qu’ils voudront de nouveaux visages. Ils ne veulent probablement pas caser un caméo du vieux Harry Potter quelque part. Donc, je ne cherche absolument pas à participer au projet, mais je leur souhaite évidemment toute la chance du monde et j’ai hâte de passer le flambeau. Mais je doute qu’ils aient besoin que je le fasse physiquement ». Daniel Radcliff à ComicBook.com

OÙ SERA DIFFUSÉE LA SÉRIE HARRY POTTER ?

La série Harry Potter sera diffusée sur la plateforme Max de HBO, qui arrivera d’ailleurs en France le 11 juin 2024.