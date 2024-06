Harry Potter : la série reboot avance et on sait enfin qui va prendre les commandes

Max vient d’annoncer qui seront le showrunner et l’un des réalisateurs de la très attendue nouvelle série Harry Potter.

Le service de streaming de HBO, Max, vient tout juste d’arriver en France, et il possède un catalogue bien conséquent. Entre Game of Thrones, son spin-off House of the Dragon ou encore les sagas Matrix et Harry Potter, la plateforme a vraiment de quoi concurrencer les Netflix et consorts, et c’est sans compter les futures séries à gros budget qui ont déjà été annoncées par Warner.

Parmi ses séries, beaucoup sont particulièrement attendues, comme The Penguin avec Colin Farrell, Dune : Prophecy tirée des films de Denis Villeneuve, Welcome to Derry inspirée de l’univers de Ça et bien évidemment le reboot de Harry Potter. Et justement, alors que Warner a opéré un changement dans sa stratégie de streaming, Max a dévoilé le nom de la showrunneuse et d’un des réalisateurs de la future série Harry Potter.

Mais Harry, ce n’est plus une baguette, c’est un sabre-laser maintenant !

La Succession d’Harry Potter

Comme l’a donc révélé Max via son compte X, c’est Francesca Gardiner, notamment connue pour avoir été productrice de Killing Eve, His Dark Materials : À la croisée des mondes et l’incroyable Succession, qui va superviser et écrire la série. Un choix plutôt prometteur vu son expérience sur des univers exigeants comme His Dark Materials et le succès majeur de Succession. Dans la continuité, c’est Mark Mylod, qui a mis en scène six épisodes de Game of Thrones et seize épisodes de Succession, qui réalisera une bonne partie des premiers épisodes de la saison 1.

Un tel duo aux commandes de la série Harry Potter est donc assez rassurant et envoie de bons signaux, vu que le projet n’a pas spécialement le vent en poupe. Il sera intéressant de voir quelles autres personnalités seront plus tard rattachées au projet. Avec Mark Mylod en tête de file pour la mise en scène et si le scénario écrit par Francesca Gardiner est plus qu’à la hauteur, la série Harry Potter pourrait rapidement devenir un énorme chantier très scruté et prisé du tout-Hollywood.

Ce ne serait presque pas étonnant que quelques pointures de la réalisation ou du scénario rejoignent l’aventure dans les mois à venir, d’autant plus si le casting parvient à s’attacher les services de plusieurs stars aux côtés des jeunes nouveaux qui incarneront le trio principal. Pour le moment, on ne connaît pas la date de sortie de ce reboot.