Max arrive en France : abonnements, prix, catalogue… on vous explique tout

Warner Bros lance en France sa plateforme de streaming Max et on vous dit tout sur les prix, abonnements et programmes disponibles.

Entre Netflix, AppleTV+, Disney+, Prime Video, Paramount+… l’offre est déjà assez énorme concernant les différentes plateformes de streaming et les programmes disponibles. Et si les Américains dominent évidemment, les plateformes bien françaises (cocorico) comme TF1+, MyCANAL ou encore Arte.tv tentent ont également investi le marché avec plus ou moins de réussite (paix à ton âme cher Salto).

Cette opulence n’a pas l’air d’effrayer grand monde puisque les possibilités vont encore s’élargir dans l’Hexagone. Alors qu’on l’attendait depuis des années, la plateforme de streaming de Warner Bros, Max (anciennement HBO Max), a débarqué ce 11 juin 2024 en France. Abonnements, prix, catalogue… on vous explique tout.

« Il est libre Max… »

Comment s’abonner ?

Il y a différentes façons de s’abonner à Max et/ou d’avoir accès au catalogue de la plateforme. Si vous êtes déjà abonnés au Pass Warner sur Prime Video, vous n’avez rien besoin de faire et pourrez profiter des programmes de Max via Amazon. Si vous bénéficiez de certaines offres Canal+ (en l’occurrence Canal+ Ciné Séries, Friends & Family, Intégrale et Rat+Ciné Séries), vous aurez accès au service de streaming directement sur MyCanal. Autrement, Max sera proposé en option payante.

Vous pouvez aussi vous abonner à Max en passant par les box Orange, SFR ou Free, ainsi que sur certaines télévisions connectées et sur consoles. Enfin, comme toute plateforme de streaming, vous pouvez directement vous abonner à Max sur leur site officiel.

« …yen a même qui disent qu’ils l’ont vu voler »

Quels prix ?

Vous pouvez choisir entre trois abonnements Max aux prix respectifs de 5,99, 9,99 et 13,99 euros par mois. Le moins cher contient des pubs, ne donne pas accès au chaines TV et ne permet pas de télécharger des contenus hors connexion (contrairement à Netflix qui donne droit à 15 téléchargements par appareil et par mois, pour son offre avec pubs).

Le deuxième abonnement reprend les mêmes caractéristiques techniques (2 appareils en simultané et qualité Full HD), le tout sans les pubs, avec 30 téléchargements possibles (ce qui semble assez peu comparé au N rouge qui permet 100 téléchargements pour toutes ses offres sans pubs) et avec l’accès aux chaines du groupe. Enfin, l’abonnement Premium, le plus cher donc, offre aussi la possibilité d’utiliser quatre écrans en simultanés au lieu de deux, une qualité 4K UHD et Dolby Atmos et autorise 100 téléchargements hors-connexion.

Max au champ de mai

Quel catalogue disponible ?

Le catalogue de Max rassemble toutes les productions de HBO. On peut ainsi y retrouver les huit saisons de Game of Thrones et son prequel House of the Dragon, la série adaptée de la franchise culte de jeux vidéo The Last of Us, la série criminelle Les Sopranos ou encore le teen drama Euphoria.

On retrouvera également les divers programmes de Warner Bros, comme le Joker de Todd Philips, la trilogie de The Dark Knight de Christopher Nolan, la saga Matrix des sœurs Wachowski, les films Harry Potter, ainsi que la sitcom Friends qui fera son entrée dans le catalogue à partir du 1er juillet. Il sera aussi possible d’avoir accès aux productions de New Line Cinema, Adult Swim, Crunchyroll, Turner Classic Movies et bien d’autres.

Pour ce jour de lancement, il y aurait quelques absents notables du catalogue selon certains retours utilisateurs, à l’image de Westworld, Station Eleven, Vice Principals ou encore Hacks… Cela dit, Max a expliqué que le catalogue allait s’étoffer, que le lancement empêchait parfois de trouver certains titres pourtant bien présents (Westworld serait bien dans le catalogue après vérification).

Max, le roi de Westeros

Qu’attendre pour les prochains mois ?

On attend pas mal de nouveaux programmes produits par Warner Bros et Max dans les mois à venir et qui seront donc disponibles sur la plateforme. On pourra ainsi découvrir la très attendue saison 2 de House of The Dragon dès ce 16 juin quand The Penguin avec Colin Farrell tirée de l’univers de Batman arrivera en septembre. On pourra aussi retrouver l’univers d’Arrakis avec Dune Prophecy, la série retraçant les origines de la mystérieuse organisation religieuse connue sous le nom de Bene Gesserit.

Pour les autres séries, il y aura également la saison 2 de The Last of Us, la saison 3 Industry avec Kit Harrington et d’autres créations Max Originals inspirées des franchises emblématiques de Warner Bros : Welcome to Derry, adaptée de l’univers de Ça de Stephen King ou la série autour de l’univers Harry Potter.