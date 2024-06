Harry Potter et super-héros : changement de stratégie streaming chez Warner

Alors que Max arrive un peu partout en Europe de l’Ouest, Warner Bros Discovery a pris une décision concernant ses séries et sa plateforme de streaming.

En 2020, Warner Bros a lancé son propre service de streaming. Initialement appelée HBO Max (du nom de la chaine de télé payante appartenant également à Warner), la plateforme a d’abord été disponible aux États-Unis avant de se déployer petit à petit à travers le monde et notamment dans certains pays d’Europe comme la Suède, le Danemark ou la Finlande. Entretemps, le service a finalement pris le nom de Max et est depuis peu disponible dans d’autres pays d’Europe de l’Ouest, comme l’Espagne, le Portugal et la France, depuis le 11 juin 2024.

On pensait alors que le plan de Warner était clair : concurrencer avec son service de streaming les autres plateformes, via un catalogue attractif de films (la trilogie de The Dark Knight, les sagas Matrix et Harry Potter…) et de séries (Game of Thrones, son prequel House of the Dragon, The Last of Us…). Mais une nouvelle est récemment tombé, et elle change quelque peu la stratégie de la société américaine.

Jon Snow est choqué

Où en est Warner ?

Comme l’a rapporté Deadline, les séries originales qui devaient être estampillées « Max Originals » vont passer sous la bannière « HBO Originals ». Cela concernera notamment la série Harry Potter, le spin-off de Ça intitulé Welcome to Derry ou encore Green Lantern, qui font partie des productions Warner les plus attendues. Pour ce qui est des séries dont la sortie approche, comme The Penguin en septembre ou Dune : Prophecy, on ne sait pas exactement comment ça va se passer.

Ce choix, qui semble a priori mettre du plomb dans l’aile à Max, paraît assez étonnant, surtout après avoir gommé le « HBO » de HBO Max. Et c’est encore plus surprenant quand on se rappelle de la déclaration un brin enflammée du directeur de Warner Bros Discovery, David Zaslav, lors du changement de nom du service en 2023 :

« C’est un vrai moment pour nous… C’est notre heure. C’est notre chance et tout est possible. J’ai l’impression que, pour notre entreprise, c’est notre rendez-vous avec le destin. »

Tu es un sorcier premium, Harry

On peut toutefois supposer que les séries à gros budgets veulent bénéficier du sceau prestigieux « HBO Originals », tandis que les projets plus modestes et/ou moins attendus (sans grosses IP auxquelles se rattacher) se contenteront du « Max Originals », qui est moins identifié et gage de qualité. En revanche, ce changement de label confirme qu’en plus d’une diffusion sur Max, Harry Potter, les Green Lanterns et Grippe-sou auront aussi droit à une diffusion simultanée à la télévision, ce qui était encore incertain jusque-là.

Pour le cas de la France, la question ne se pose même pas, étant donné que la chaîne américaine n’est pas disponible chez nous (RIP le bouquet OCS et le Pass Warner). Les nouveaux Ron, Harry et Hermione feront donc bien leur rentrée à Poudlard, sur la toute jeune plateforme Max.