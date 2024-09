Green Lantern : adieu Ryan Reynolds, la série a trouvé son Hal Jordan (et c’est un très bon choix)

La série Green Lantern (ou plutôt Lanterns), produite par HBO, a enfin trouvé son Hal Jordan.

Arlésienne du monde des adaptations de licence superhéroïque, Lanterns (inspiré de Green Lantern, de rien pour la lapalissade) paraît cette fois-ci être lancée sur la bonne voie. Annoncée en 2020, et prévue pour un lancement sur HBO Max, la série semblait bien avancée et on parlait déjà de l’acteur qui allait incarner Alan Scott, de Finn Wittrock évoqué pour incarner Guy Gardner… Puis un immense bordel dans l’Arrowverse a tout chamboulé, et on a appris que le projet Green Lantern était reparti de zéro en 2022.

Désormais nommée Lanterns, avec les showrunners Damon Lindelof (Watchmen), le scénariste de comics Tom King et Chris Mundy (Ozark) aux commandes, la série HBO devrait prendre le contrepied de ce qu’on attend d’une série Green Lantern, sans combat cosmique ni défense contre des entités intergalactiques. Les créateurs ont même expliqué que Lanterns serait une série à la True Detective. Le nom de celui qui incarnera le flic de l’espace Hal Jordan a enfin été révélé, et on est grandement rassuré.

Même pas envie de faire de blague

Prendre des vessies pour des Green Lanterns

Si le nom de Josh Brolin avait circulé il y a quelques temps, le Hollywood Reporter a révélé le 23 septembre 2024 que c’est l’acteur Kyle Chandler qui endossera le masque vert d’Hal Jordan. Un acteur de grand talent, véritable touche-à-tout, qui a autant frayé sur les territoires du drame avec Le Loup de Wall Street, Zero Dark Thirty, The Kingdom, Bloodline, que dans le fantastique avec Super 8. Il a également porté sur ses épaules la série Demain à la Une, et a été le coach préféré de l’Amérique dans Friday Night Lights.

La série Lanterns ne devrait pas s’encombrer d’un volet origin story. Le pitch officiel du show décrit plutôt un parcours façon Arme Fatale, avec un vieux de la vieille, Hal Jordan, devant collaborer avec un petit nouveau, John Stewart : « deux flics intergalactiques, la nouvelle recrue John Stewart et le légendaire Hal Jordan, sont confrontés à un sombre mystère sur Terre alors qu’ils enquêtent sur un meurtre au fin fond de l’Amérique ».

Kyle Chandler dans Friday Night Lights

Dorénavant, HBO va devoir s’atteler à trouver son John Stewart. Si Hal Jordan a tout à fait le profil du héros, avec son parcours de pilote de chasse de l’armée américaine et sa soif de justice, John Stewart est presque son antithèse. Dans les années 70, quand le personnage a été créé par Neal Adams et Dennis O’Neil, il était un architecte sans emploi, forte tête, et n’hésitant pas à utiliser certains moyens peu légaux pour parvenir à ses fins. Stewart avait été choisi par le Corps des Green Lanterns pour remplacer Guy Gardner.

Mais par la suite, son histoire a été réécrite pour faire de lui un ancien membre du corps des Marines. Reste à savoir quel profil de Stewart HBO choisira. La série Lanterns est attendue sur HBO Max pour le courant de l’année 2025.