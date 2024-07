Alien : la série a enfin trouvé son titre, et le créateur promet « quelque chose de spécial »

Alors que la série Alien a bouclé son tournage et enfin trouvé son titre officiel, son créateur Noah Hawley nous promet de grandes choses.

Prévue pour 2025 (au moins) sur Disney+, la série Alien sera logiquement le prochain grand rendez-vous pour les fans de la franchise créée par Ridley Scott, après la sortie d’Alien : Romulus de Fede Alvarez le 14 août 2024. Cette série Alien, qui sera très éloignée de Prometheus, promet en effet nous proposer une itération différente de la saga, plus centrée sur les personnages, et donc l’action se situerait avant les films originaux.

Et tandis que l’actrice principale a annoncé que les fans de ces deux films allaient adorer la série Alien, on vient tout juste de découvrir son titre officiel, qui risque de nous emmener en Terre inconnue. Enfin, façon de parler.

Initialement intitulée Alien : Neverland, la série porte désormais le nom d’Alien : Earth (Terre en français), ce qui est logique sachant que ses évènements se dérouleront sur notre planète, à la fin du 21e siècle, et plusieurs dizaines d’années avant le premier Alien. De passage chez The Hollywood Reporter, le showrunner Noah Hawley (Fargo, Legion), a parlé de sa dernière création en expliquant que le tournage était terminé :

Noah Hawley a ensuite évoqué le processus d’adaptation de l’univers en série, notant qu’il a souhaité développer ses personnages et ses thématiques de manière plus élaborée que dans les films :

« Je pense que je me suis fixé un objectif ambitieux sur le plan dramatique pour transformer l’une des plus grandes franchises d’horreur et d’action du cinéma en quelque chose qui prend davantage le temps pour ses personnages et ses thématiques, qui fait plus que simplement créer une histoire d’horreur sur le fait d’échapper à sa mort. Et je suis très content du résultat, des performances des acteurs et du travail de tout le monde. J’ai hâte que les gens voient ça. »