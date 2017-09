La saga Underworld va encore revenir, mais cette fois ce sera une série télé

Sorti il y a (déjà) 14 ans, le premier Underworld était bien sympa même s'il montrait déjà les limites de son concept. 5 films plus tard, la saga s'accroche toujours et s'apprête à relever le défi le plus important de son existence.

Len Wiseman fait son truc dans son coin, et il a bien raison. Il faut dire aussi qu'il est soutenu dans sa démarche par sa femme, Kate Beckinsale, qui incarne l'héroïne de la saga Underworld, Selene, ce qui ne gâche rien. Même si on se demande encore pourquoi on a toujours droit à de nouveaux films puisqu'on a quand même l'impression qu'ils ne nous racontent plus grand chose aujourd'hui.

Le dernier volet en date, Blood Wars, est sorti dans une indifférence quasi générale en février dernier et, s'il n'était pas d'un grand niveau, il redistribuait quand même pas mal d'enjeux et appelait une autre suite. On s'attendait donc à voir arriver une annonce dans ce sens ces prochains mois et il faut bien reconnaitre que Len Wiseman vient de nous prendre de court tout autant qu'il nous surprend.

En effet, le réalisateur vient d'annoncer au micro de Deadline qu'Underworld ne s'arrêterait pas là mais qu'en plus la suite se ferait sous la forme d'une série télévisée produite par Sony, tout en nous prévenant qu'il faut s'attendre à quelques changements :

"La série contiendra de grosses différences par rapport aux films. Je ne dis pas qu'elle sera forcément plus adulte, mais son ton sera définitivement moins comic-book."

Et c'est assez logique puisque la télévision est le nouvel Eldorado des créateurs et qu'elle n'est pas soumise au même système de classification que le cinéma. Elle pourra donc s'épanouir dans sa veine sombre et néo-gothique en toute impunité. Cela dit, nous n'en sommes qu'au début du processus et le show n'a, pour le moment, aucun diffuseur même si la logique voudrait qu'elle nous arrive sur une plateforme de diffusion à la Netflix.

Evidemment, la grande question réside dans le retour ou non de Kate Beckinsale dans le rôle de Selene. Si l'on serait assez content de la retrouver, ce n'est pas forcément une bonne idée puisque cela handicaperait la série dans sa volonté de trancher avec ce qui l'a précédé. Et même s'il est arrivé des trucs de dingue à Selene dans le dernier film, il serait peut-être temps d'explorer d'autres aspects de cet univers, à défaut de nous offrir une vraie adaptation de Vampire : The Masquerade, dont Underworld s'inspire énormément.