La saison 2 de Star Trek : Discovery pourrait ne pas arriver avant 2019

Star Trek : Discovery est un petit événement en soi puisque cela faisait plus de 10 ans que le célèbre univers était absent des écrans de télévision. Et comme apparemment, la série a l'air de plaire, il faut s'attendre à vivre en sa compagnie un petit moment.

Pourtant, elle n'a pas eu une génèse des plus faciles puisque le showrunner initial, Bryan Fuller, en grand fan de la saga, voulait nous offrir la série définitive sur Star Trek mais s'est vu rattraper par des réalités économiques qui l'ont empêché de faire ce qu'il voulait et ont causé un gros retard. Mais tout est bien qui finit bien, les deux premiers épisodes de Discovery ont été diffusés dimanche soir et, à notre grande surprise, nous avons beaucoup aimé.

Si la première étape a été franchie avec brio, le plus gros reste cependant à faire puisque la série doit maintenant nous convaincre sur la durée. Et, de ce point de vue, le troisième épisode sera déterminant. Il semblerait d'ailleurs que cet épisode soit une sorte de nouveau pilote pour introduire convenablement l'héroïne dans ses nouvelles fonctions et qu'il se situerait un moment certain après ce qui vient de nous être raconté. La série est cependant loin d'être terminée puisque à l'heure nous écrivons ces lignes, seuls 4 épisodes ont été finalisés, le cinquième entre en mixage et, du côté du tournage, l'équipe s'apprête à tourner l'épisode 16. On appelle ceci travailler à flux tendu.

Se pose donc évidemment la question de la suite de la série, du temps qu'il faudra pour découvrir une saison 2, si toutefois Discovery est renouvelé (ce qui ne devrait pas être trop compliqué) et de l'état actuel des choses. Et le producteur Alex Kurtzman, bien qu'il soit très occupé avec la saison 1, vient d'avouer au micro du Hollywood Reporter qu'ils pensaient déjà à la saison 2 et à la manière de la produire de la meilleure façon :

"Idéalement, elle arrivera au début de 2019. Nous avons eu des discussions préliminaires sur le quand et le comment nous allons faire cette saison 2. Nous nous montrons très cohérents dans nos annonces parce que, plutôt que de balancer une date et devoir la repousser encore une fois, on préfère prendre le temps d'en parler et d'apprendre de notre expérience sur la saison 1.

Maintenant nous savons de quoi nous sommes capables et quels en sont les pièges, donc laissons-nous le temps nécessaire pour annoncer une date qui conviendra à tout le monde. Faire une annonce dans la précipitation est très facile, c'est notre capacité à s'y tenir après qui le plus dur. Alors prenons le temps qu'il faut pour bien faire les choses."

Et on ne peut qu'être d'accord avec lui, surtout au vu de la qualité des premiers épisodes de Discovery. Donc, si cette bonne tendance se confirme dans les épisodes suivants, prenez votre temps les gars, on sera là le moment venu. Zéro pression.