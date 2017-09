Stranger Things rend hommage aux Goonies dans une nouvelle affiche nostalgique

La saison 2 de Stranger Things débarquera sur Netflix le 27 octobre et on compte les jours qui nous en séparent. Et la série sait très bien comment faire monter la pression.

S'il y a bien un truc qui a fait le succès gigantesque de Stranger Things à son arrivée, c'est bien entendu sa reconstitution minutieuse du début des années 80, ou plutôt l'image que l'on s'en faisait à l'époque via toutes les productions Amblin. De ce point de vue là, la série est une réussite totale et, encore aujourd'hui, on peut s'amuser à en débusquer la moindre des références.

Seulement, ce qui change avec la saison 2, c'est que l'effet de surprise est passé et que Stranger Things a donc tout à prouver. Le vrai test commence maintenant, qu'on n'en doute pas une seconde. La série saura-t-elle conserver sa magie ? Ou bien alors ne sera-t-elle qu'une accumulation de clichés en forme de clins d'oeil ? On vous avoue que, si l'on est chauds-bouillants pour la regarder, nous avons quand même quelques inquiétudes la concernant.

Et notamment quand on voit comment le département marketing de Netflix s'échine à ratisser dans les vieux classiques de notre enfance pour nous charmer. Après, pareille démarche est rigolote, puisque chaque semaine nous avons droit à une nouvelle affiche de Stranger Things pastichant un film populaire des années 80, même si on trouve ça un peu facile et à la limite du putassier. En effet, plutôt que de mettre en avant le mystère, les personnages, les promesses de la saison 2 ou encore de lancer quelques images bien choisies d'un épisode, on préfère capitaliser sur la référence facile au risque que cet aspect de la communication supplante l'intérêt de la série.

Mais ne faisons pas nos pisse-froids comme ça et sachons profiter des cadeaux que nous recevons. Ainsi donc aujourd'hui Stranger Things se la joue The Goonies avec une nouvelle affiche qui en reprend grosso-modo la composition. Et comme il n'y a pas grand chose à dire de plus, on vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle affiche-rétro-hommage. Punaise, c'est long un mois des fois....