Le Punisher se dévoile dans un nouvel extrait ultra-violent et sanglant

Le Punisher vous passe le bonjour.

On pouvait s’y attendre, la prochaine série Netflix consacrée au plus violent et sombre des héros Marvel ne fera pas dans la dentelle. Comme en témoigne le nouveau teaser sanglant où notre anti-héros s’amuse à étriper du soldat le plus naturellement du monde.

C’est donc un Frank Castle très remonté que nous découvrons dans cet extrait court mais ô combien intense. Netflix l’avait dévoilé, la série s’intéressera au passé de Frank Castle bien avant qu’il ne devienne le vengeur à tête de mort. The Punisher conviera les figures connues du comics, à savoir le fameux Jigsaw, tueur à gage joué par Ben Barnes et défiguré par l'ex soldat, Karen Paige, toujours interprété par Deborah Ann Woll et on l'espère, tant le tandem était efficace, le diable de Hell's Kitchen Daredevil .

Sortie de la série sur Netflix en novembre.