Amazon Prime dévoile le premier teaser de la série Jack Ryan

On peut dire ce que l'on voudra mais si Jack Ryan ne s'est jamais hissé au rang des James Bond et autres Jason Bourne, il est là, toujours vaillant, toujours présent et prêt à tout pour sauver le monde libre.

Même s'il est vrai que l'on ne peut pas dire que sa dernière aventure en date, The Ryan Initiative, nous ait rempli de joies et de frissons, ce n'est pas ce genre de détails qui va arrêter ce bon vieux Jack Ryan puisqu'il va bientôt revenir pour une toute nouvelle aventure à une grosse différence près cette fois, ce sera dans le cadre d'une série télé produite par Michael Bay.

Et là, tout de suite, on vous connait, vous êtes comme nous, un large sourire se dessine sur votre visage. Seulement, il ne faut pas forcément s'attendre à voir un déluge de Bayhem dans la série produite et diffusée par le réseau Amazon Prime en 2018, parce que le show ne partira pas dans le grotesque mais sera très ancré dans le réel. En effet, nous assisterons à une espèce de Jack Ryan Begins puisque nous suivrons l'agent fédéral dans sa première mission qui le verra se lancer sur les traces du financement de l'Etat Islamique.

John Krasinski, au premier plan et dans 13 Hours.

Un sujet bien touchy comme il faut qui, s'il est bien fait, peut constituer une sacrée oeuvre. En tout cas, pour préparer le terrain, Amazon vient de diffuser un premier teaser qui, justement, nous propose de suivre le parcours d'un billet de 10 dollars, de la chambre d'une petite fille jusqu'à une caverne en Syrie dans une petite séquence qui n'est pas sans rappeler l'introduction de l'exceptionnel Lord of War, qui nous montrait l'itinéraire d'une balle, de sa fabrication à son utilisation sur un enfant.

Si le nombre d'épisodes n'est pas encore connu, tout comme la date précise de diffusion, nous savons par contre que Jack Ryan aura cette fois les traits de John Krasinski et que le premier vrai trailer de la série sera dévoilé lors du New York Comic Con qui aura lieu le 7 octobre prochain. En tout cas, on se dit que cette fois c'est peut-être la bonne, Jack Ryan a peut-être en effet trouvé sa bonne formule. Mais on attend qu'il nous le prouve maintenant.