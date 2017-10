Le Projet Blair Witch bientôt de retour en série télé ?

Tout le monde connait Le Projet Blair Witch. Mais les petits jeunes qui nous lisent ignorent peut-être à quel point le film fut un phénomène à sa sortie. Un peu comme Paranormal Activity, mais en mieux.

Lorsque Le Projet Blair Witch sort en 1999, c'est l'hystérie dans les salles de cinéma. Réalisé par deux petits malins, Daniel Myrick et Eduardo Sanchez, le film fait pour une bagatelle défonce le box-office, rapporte des millions de dollars en jouant la carte du trouble. Tourné comme un documentaire dans les bois, il terrorise les spectateurs et les fait douter de la véracité des images, relançant du même coup la mode du found-footage. Exemple parfaitement maitrisé de communication, le film avait créé son mystère bien avant sa sortie en salles et beaucoup de monde pensait que ce qui était montré était vrai, principalement parce que les trois comédiens avaient reçu l'ordre de ne pas apparaitre publiquement jusqu'à la sortie du film. S'en suivit une suite, Le Livre des Ombres, en 2000, un ratage tellement énorme qu'il a tué la franchise qui dut attendre 16 ans pour revenir sur les écrans à l'occasion du sinistre Blair Witch d'Adam Wingard.

Le Projet Blair Witch

Si ce dernier film était quand même pas mal faisandé, il a cependant prouvé que l'univers de la sorcière de Blair était encore très efficace sur le public et qu'il y avait clairement quelque chose à en faire. Seulement, on ne savait pas dans quelle direction allait partir la franchise. C'est donc avec beaucoup d'étonnement que nous découvrons les propos d'Eduardo Sanchez qui, au micro du podcast Diminishing Returns, vient d'annoncer que Blair Witch pourrait tout à fait revenir en série télé, même s'il n'en donne pas beaucoup de détails :

Le livre des ombres (qui n'apparait d'ailleurs jamais dans le film)

"Pour nous, c'est quelque chose de très naturel d'arriver et de dire "Hey, faisons une putain de série Blair Witch". En plus, on pourra dire que ce sont les créateurs originaux qui s'en occupent et qu'ils ramèneront plein de réalisateurs pour mettre en scène les différents épisodes. Je ne peux pas vraiment en parler mais je pense que l'idée d'une série Blair Witch sous forme d'anthologie a toujours été une perspective intéressante. Et je pense même que c'est ce qui pourrait se passer. Plus on y pense et plus on se dit que cela pourrait être une idée parfaite... pour une série télé. Nous verrons donc bien ce qu'il va se passer mais je pense que c'est la prochaine grosse étape pour Blair Witch.La télévision."

Evidemment, une telle décision aurait des conséquences énormes sur le processus narratif de la future série, et pas que sur la forme, puisqu'entre un film d'1h20 et une série télé, il y a un grand fossé. Heureusement, le film original reposait sur une mythologie solide et conséquente qui serait effectivement adaptée à une série anthologique. Reste maintenant à savoir si Lionsgate, qui en détient toujours les droits, est prête à se lancer dans l'aventure.

Blair Witch 2016