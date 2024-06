Stephen King dévoile sa musique de film préférée et personne n’aurait pu deviner

Stephen King a révélé sa musique de film préféré et son choix était absolument imprévisible.

Décidément, l’écrivain culte de Shining, Ça ou La Tour sombre adore surfer sur les réseaux sociaux et notamment son compte Twitter. Plus précisément, il adore partager ses opinions sur l’industrie du cinéma et des séries au fil des semaines. Après Mon Petit Renne, Le Problème à 3 corps ou le film Salem, Stephen King s’est prononcé sur le film de requin Sous la Seine, par exemple.

Et preuve que le maitre de l’horreur ne manque jamais une occasion d’alimenter son compte, il a profité d’une question basique sur X pour nous dévoiler sa musique de film préférée. Assez logiquement, elle provient d’un film d’horreur, mais le nom du long-métrage en question risque finalement d’en surprendre plus d’un.

Stephen King qui débarque dans ton mur Twitter

Stephen King : L’Horreur se fait dans le silence

Il a en effet répondu au réalisateur Scott Derrickson (Doctor Strange, Sinister, Black Phone), qui a lui-même donné ses bandes originales préférées sur le réseau social. Derrickson a notamment évoqué celle de Taxi Driver, que le compositeur Bernard Hermann a terminé la nuit même où il est décédé, et la bande originale du documentaire The Vietnam War de Ken Burns, qui contient plus de 120 des chansons rock les plus emblématiques de la fin des années 60 et des années 70 (selon lui).

De son côté, Stephen King a répondu d’une manière inattendue en citant Le Projet Blair Witch, choix étonnant puisque le film d’horreur… ne contient pas de musique. Outre le côté ironique de la réponse de King, on peut quand même réfléchir sur l’intérêt d’utiliser le silence plutôt que la musique pour soutenir la gravité d’une œuvre. C’est d’autant plus compréhensible lorsqu’il s’agit d’une production horrifique, qui tente normalement de laisser planer un sentiment oppressant d’insécurité et de mal-être (en tout cas pour la plupart d’entre elles).

THE BLAIR WITCH PROJECT.

No music. https://t.co/KAaVfgaITd — Stephen King (@StephenKing) June 13, 2024

Pour rappel, Le Projet Blair Witch est sorti en 1999 et a directement été un immense succès, réalisant quasiment 249 millions de dollars de recettes à travers le monde (pour un budget de seulement 60 000 dollars). Le film de Daniel Myrick et d’Eduardo Sánchez a également lancé la mode du genre found footage, qui s’est ensuite largement développé dans les années 2000 avec par exemple Cloverfield de Matt Reeves ou la saga Paranormal Activity.