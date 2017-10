David Fincher n'en a clairement pas fini avec Mindhunter et prévoit plusieurs saisons

On vous a déjà dit qu'on s'était pris la série Mindhunter comme une bonne grosse baffe dans la tronche ? Impossible de s'arrêter après avoir vu le pilote, on s'est bouffés la saison d'un coup. On avait mal aux yeux à la fin, mais on était heureux.

Parce que oui, une série aussi maitrisée que Mindhunter, ça n'arrive pas tous les jours. Et il faut au moins s'appeler David Fincher pour arriver à un tel degré d'excellence. Après, nous ne sommes pas surpris par le bonhomme, on sait ce qu'il vaut depuis bien longtemps, et c'est toujous un vrai bonheur de constater que nous ne nous sommes pas trompés.

Et, à en juger par les réactions ultra-positives du public et des critiques, nous ne sommes pas les seuls à trouver la série monstrueusement génial, puisque Netflix a déjà commandé une saison 2. C'est ça l'avantage du binge-watching, ça permet de prendre des décisions rapidement sans attendre plusieurs semaines et la fin d'une diffusion classique pour regarder les chiffres. Donc, Mindhunter reviendra au moins pour une saison 2 même si on se doute bien que Fincher et ses potes ont quand même vu plus loin que cela, vu l'ambition de ce qu'ils sont en train de nous raconter.

Holt McCallany

Et c'est exactement ce que vient de confirmer Holt McCallany, l'interprète de Bill Tench, au micro de Screen Rant il y a peu :

"Vous savez, d'habitude j'ai des petits rôles, voire des rôles périphériques. Donc ça a été assez énorme pour moi quand David m'a invité à interpréter un des personnages principaux. Parce que je crois en son talent et que, je pense que vous le savez, il veut faire une série de cinq saisons. Cinq ans avec ces personnages, donc oui, je suis assez optimiste, même si je ne prends jamais rien pour acquis."

Et c'est vrai que c'est une grosse opportunité pour McCallany de montrer enfin quel grand acteur il est. Nul doute que ce rôle boostera considérablement sa carrière et il le mérite bien. Si, comme lui, nous évitons de mettre la charrue avant les boeufs, on se demande bien comment Fincher pourrait se foirer en cours de route et la série ne pas aller au terme de ses 5 saisons.

