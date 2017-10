Mindhunter : David Fincher et le compositeur Jason Hill en disent déjà plus sur la saison 2

La saison 1 de Mindhunter est sûrement une des plus belles créations télévisées de l'année.

On ne sait pas vous, mais nous ce week-end, on a annulé absolument tous nos plans pour dévorer la nouvelle série réalisée en partie par David Fincher : Mindhunter. Il faut dire que pour nous, le réalisateur américain est une sorte de Dieu du 7e art. Après trois longues années d’attente et son Gone Girl, c’était donc une libération de découvrir l’exceptionnelle saison 1 de Mindhunter, créé par Joe Penhall.

Holt McCallany et Jonathan Groff, les deux stars du show

Par contre, maintenant qu’on a tout vu, on est plutôt triste de se dire qu’il va falloir patienter de longs mois pour voir la saison 2, commandée par Netflix avant même la diffusion. Heureusement, le compositeur de la série Jason Hill, et David Fincher, ont déjà teasé des éléments de cette prochaine saison lors d’une interview accordée à Billboard :

« L’année prochaine, nous verrons les meurtres d’enfants d’Atlanta, donc nous aurons beaucoup plus de musique afro-américaine, ce qui sera sympa. La musique évoluera. Elle est destinée à appuyer ce qui se passe dans le show et nous permettre d’évoluer radicalement entre chaque saison. »

David Fincher sur le tournage de Mindhunter

Entre 1979 et 1981, au moins 28 enfants, adolescents et adultes afro-américain ont été tués dans la ville d’Atlanta. C’est grâce à John E. Douglas, l’agent du FBI dont s'inspire le personnage d’Holden Ford dans la série (Jonathan Groff), que le tueur présumé a été arrêté. Une affaire bien sordide qui s'annonce passionnante. D'autant plus que l'utilisation de la bande-originale et les morceaux de musique choisis dans cette saison 1 étaient un vrai régal : A Fifth of Beethoven de Walter Murphy, Fox on the Run de Sweet, Kiss you All Over d'Exile... L'arrivée d'airs plus jazzy et blues nous enchante d'avance.

La saison 2 devrait être tournée en mai prochain. David Fincher pourrait alors être occupé par le tournage de World War Z 2. Espérons que le cinéaste réussisse à se caler un peu de temps au milieu du blockbuster pour diriger quelques-uns des épisodes. Cette deuxième saison ne devrait pas arriver sur Netflix avant fin 2018-début 2019.