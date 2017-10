Star Trek : Discovery aura le droit à une saison 2

Star Trek : Discovery n'aura pas attendu très longtemps pour annoncer la préparation d'une deuxième saison.

Arrivée fin septembre sur Netflix en France, la série de science-fiction Star Trek : Discovery commençait sous les meilleurs auspices avec un double épisode pilote très réussi. Depuis, son succès critique ne désenfle pas et il semblerait que les fans soient au rendez-vous.

En effet, la chaîne CBS, diffuseur d’origine du show, a annoncé à EW via Marc DeBevoise, le président de CBS Interactive, que la série de Bryan Fuller et Alex Kurtzman était renouvelée pour une saison 2 :

Michelle Yeoh et Sonequa Martin Green dans Star Trek : Discovery

« En seulement six épisodes, Star Trek: Discovery a contribué à la croissance des abonnés, à des critiques élogieuses et a suscité l'intérêt des fans de cette grande franchise. De plus, cette série a une équipe créative remarquable et des acteurs qui ont démontré leur capacité à poursuivre l'héritage de Star Trek. »

Une nouvelle également annoncée par Netflix France sur son compte Twitter avec une petite vidéo :

Appel à toutes les fréquences



Star Trek : Discovery reviendra pour une saison 2. pic.twitter.com/YzwnqMwZwj — Netflix FR & BE (@NetflixFR) 23 octobre 2017

Difficile de savoir l’impact réel de la série sur la chaîne. En tout cas, une chose est sûre : CBS voulait se servir de Star Trek : Discovery pour développer sa plateforme de streaming CBS All Access, et il semblerait que les résultats soient assez positifs pour relancer la machine dès maintenant.

La première partie de la saison 1, composée de neuf épisodes, se terminera le 12 novembre prochain. Les six suivants seront, eux, diffusés à partir de janvier 2018. Aucune date de diffusion n’a encore été annoncée pour la saison 2.

Rendez-vous prochainement pour un dossier bilan à mi-saison.