Le Killer Joe de William Friedkin va devenir une série télé

William Friedkin est l'un des plus grands réalisateurs du monde et même si la fin de sa carrière est un peu plus discrète que ses débuts, il nous a quand même sorti quelques perles. Dont Killer Joe.

Quand Killer Joe sort sur les écrans en 2012, Friedkin revient de loin. Maitre du thriller hollywoodien dans les années 70-80, son caractère en acier trempé et sa vision des choses radicale ne lui ont pas permis de survivre aux années 90. Surtout que, ayant pris la grosse tête, il s'était brouillé avec quasiment tout le monde. Ce fut donc un réel plaisir de le retrouver à l'occasion de Traqué, son proto Rambo, en 2003, avant qu'il nous calme tous avec Bug en 2007. Mais c'est bien avec son dernier film en date, Killer Joe, qu'il nous a tous mis une énorme claque.

On rappelle que le film fait partie de ceux qui ont permis la résurrection de Matthew McConaughey, ce qui était loin d'être gagné, magistral dans son rôle de flic crapuleux qui accepte de buter la mère d'un bouseux avant que tout ne parte en sucette. Un thriller super noir, sauvage, cruel et envoûtant, qu'on ne pensait pas voir un jour.

Et bien figurez-vous que le flic tueur à gages va bientôt revenir, mais sur le petit écran, puisque William Friedkin vient d'annoncer au micro d'Indiewire qu'il était en train d'adapter Killer Joe en série télé :

"Cela se passe dans l'univers des gens riches. Là où l'on tue sa femme ou ses rivaux. Joe est un tueur que l'on engage pour descendre ceux qui échappent à la justice et qui fait en sorte que l'on croit à un suicide. Il devient une sorte d'ange rédempteur dans la série parce qu'il ne tue pas n'importe qui. Il doit d'abord être convaincu que sa cible le mérite."

Impossible pour le moment de savoir quand la série sera diffusée, ni même sur quel réseau. Par contre, ce qui est sûr c'est que, comme on pouvait s'y attendre, Matthew McConaughey ne reprendra pas son rôle. Mais on peut faire confiance à Friedkin pour nous trouver un autre comédien aussi dingue que lui pour devenir le vrai Killer Joe.

Qu'est-ce que c'était bien Killer Joe quand on y repense...