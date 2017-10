Godless : la série western de Steven Soderbergh se dévoile dans une première bande-annonce

Steven Soderbergh ne réalise aucun épisode de Godless mais a sûrement laissé son empreinte sur le résultat final.

L’agenda Netflix de cette fin d’année s’annonce extrêmement chargé. Après l’arrivée de l’incroyable Mindhunter le 13 octobre dernier, de nombreuses autres séries vont revenir : Haters Back Off le 20 octobre, Stranger Things le 27 octobre, The Crown en décembre… sans oublier les possibles retours surprises (The OA, Black Mirror).

Puis il y aura surtout de nouveaux shows qu’on attend avec impatience : The Punisher (courant novembre ?) mais aussi Godless, la mini-série produite par Steven Soderbergh le 22 novembre prochain. Netflix vient justement de balancer la première bande-annonce.

Godless suit Frank Griffin (Jeff Daniels barbu), un hors-la-loi terrorisant l’Ouest Américain dans les années 1880, à la poursuite de Roy Goode (Jack O'Connell), son ancien partenaire devenu ennemi. Alors que Roy se cache dans un ranch, Frank arrive à La Belle, Nouveau Mexique – une mystérieuse ville composée exclusivement de femmes.

Que ce soit pour patienter avant Westworld sur HBO, pour combler l’absence de Deadwood ou retrouver la patte de Soderbergh (même s’il n’est que producteur) sur petit écran après The Knick, les bonnes raisons sont nombreuses de regarder Godless. Ecrite et réalisée par Scott Frank, scénariste de Minority Report et Logan ou réalisateur de Balade entre les tombes, la mini-série de six épisodes sera disponible en intégralité sur Netflix le 22 novembre prochain.