Planquez-vous, la série Roswell est sur le point de revenir

Que voilà une annonce qui ne va pas nous rajeunir ! Et le pire, c'est qu'une partie de nos lecteurs n'était sans doute même pas née lors de la diffusion de la série originale.... Ouais, c'est moche de vieillir...

Soyons clairs, les choses ne viennent pas de nulle part. Jamais. La deuxième moitié des années 2000 a été marquée par une infâmie dont nous payons encore le prix aujourd'hui : les films adaptés de romans Young Adult. Genre, Twilight, Hunger Games, ce genre de trucs. Mais il ne faut pas croire que tout cela est arrivé par hasard, il y avait déjà un terrain propice à pareille catastrophe. Parce que, voyez-vous, une partie des gens qui ont écrits et produits ces machins ont probablement grandi avec la série Roswell.

Et là les plus jeunes se disent que, oh, ça ne doit pas être si terrible quand même. Et les plus vieux de les regarder avec jugement de leur oeil mort depuis que, adolescent, ils se sont retrouvés coincés devant M6 à mater les histoires d'amour à la con d'aliens et de gonzesses. Parce que, voyez-vous, à l'origine, Roswell est une série de livres écrite par Melinda Metz adaptée en série télé diffusée aux Etats-Unis de 1999 à 2002 et qui mettait en scène trois ados extraterrestres qui s'écrasaient à Roswell, avaient des pouvoirs, s'acoquinaient avec des terriennes et tentaient d'avoir leur Bac parce que bon, un moment faut bien s'intégrer dans la société et faire comme tout le monde. Une douleur profonde et constante, pas loin du niveau d'un Charmed, c'est dire, dont on se croyait débarrassés à tout jamais.

Or, la vie étant ce qu'elle est, voici que Roswell renait de ses cendres puisque le site ComingSoon vient de nous annoncer que Warner et la chaine CW allaient commettre l'irréparable en rebootant la série. Si aucun des acteurs d'origine ne devrait se pointer, le projet est quand même dans les mains des producteurs initiaux, ce qui fait froid dans le dos. Même que la future série a déjà droit à un synopsis que notre conscience professionnelle nous oblige à partager avec vous :

"Après être retournée dans sa ville natale de Roswell, Nouveau Mexique, la fille d'immigrants illégaux découvre une terrible vérité concernant son amour d'adolescence qui est à présent devenu officier de police. C'est un extraterrestre qui a gardé caché ses pouvoirs pendant toute sa vie. Elle garde son secret et ensemble ils enquêtent sur les origines de l'homme, mais lorsqu'une violente attaque a lieu et que le gouvernement étouffe l'affaire, ainsi que la présence d'une entité extraterrestre supérieure sur la Terre, la peur et la haine dévoilent ses origines et menace de détruire leur histoire d'amour."

Voilà, comme ça nous ne serons pas les seuls à souffrir. Bon, après, le point intéressant, c'est que la future série sera clairement ancrée dans son époque et qu'elle parlera notamment de la politique d'immigration très dure du nouveau gouvernement américain, notamment à la frontière mexicaine. Il n'empêche que tout cela nous conforte quand même dans l'idée que la vie est parfois une tartine de merde et, qu'à la fin, on meurt.