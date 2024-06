American Gods Episode 3 : quand c’est flou, c’est qu’il y a un loup !

Avant de partir pour le Wisconsin, Wednesday et Shadow Moon ont quelques affaires à régler à Chicago. De leur côté, Bryan Fuller et Michael Green devaient rapidement relancer le tempo de la série. Est-ce chose faite ? Attention spoilers !

GOD OF EGYPT

American Gods nous a offert des prologues étonnants pour ses deux premiers épisodes. Il n’y avait donc pas de raison que le troisième fasse exception. Nous sommes donc dans l’appartement de Mme Fadil à New York City. Elle cuisine pour ses petits-enfants quand quelqu’un frappe à la porte. Il s’agit de M. Chaquel / Anubis et il est venu lui annoncer qu’elle est morte et qu’elle doit le suivre.

Surprise, elle ne le croit pas tout de suite. Jusqu’au moment où elle voit son corps inerte sur le sol de son appartement. Elle et le Dieu égyptien montent les escaliers de secours du bâtiment et finissent dans un désert. Là-bas, Anubis arrache le cœur de la femme et le pèse face à une plume pour tester sa pureté.

Même si elle avoue avoir fait quelques erreurs, la balance conforme que sa vie a été bonne et qu’elle ne mérite pas l’enfer. Le Dieu l’emmène alors devant cinq portes menant au Duat, le royaume des égyptiens morts. Mme Fadil emprunte l’une d’entre elles et disparaît dans cette sombre entrée.

ALL IS ABOUT LOVE

A Chicago, nous retrouvons Shadow Moon dans l’appartement des sœurs Zorya. Il fait alors la rencontre de la troisième sœur, la plus jeune, sur le toit du bâtiment. Comme ses deux frangines, elle doit surveiller le ciel pour prévenir la fin du monde et l’arrivée potentielle d’un démon. Alors que Shadow Moon lui explique qu’il a jeté la pièce d’or du Leprechaun, elle attrape la Lune pour lui et la transforme en pièce d’argent.

Shadow se réveille. Il s’agissait peut-être d’un rêve mais il a bien une pièce d’argent dans sa poche. Intrigant. Une chose est sûre, il provoque Czernobog, qui attend l’aube pour lui fracasser le crâne, et arrive à remettre son destin en jeu. Cette fois, l’ancien Dieu perd la partie de dame et accepte de suivre Odin dans le Wisconsin. Au même moment justement, Wednesday séduit la vieille Zorya – géniale Cloris Leachman – et se rappelle le bon vieux temps.

Retour à New-York, avec un nouveau personnage : le vendeur de babioles Salim interprété par Omid Abtahi (croisé dans Homeland, Argo…). Il n’arrive pas à trouver de client et rentre en taxi chez lui mais tombe sur un chauffeur très spécial, l’Ifrit rencontré dans l’épisode précédent par Odin. Après avoir eu une discussion, les deux finissent par faire l’amour dans une scène particulièrement osée. Le lendemain, l’Ifrit a disparu mais a laissé sa licence et son taxi à Salim. Pour qu’il puisse recommencer une nouvelle vie ? Difficile à dire.

Pour terminer, Odin et Shadow braquent une banque pour gagner un peu d’argent – et leur stratagème est plus subtile qu’on ne pouvait l’imaginer. Le Leprechaun retrouve les deux collaborateurs et demande à Shadow où il a mis sa pièce porte-bonheur. L’ancien taulard lui explique qu’il l’a jeté sur la tombe de sa femme. Sweeney le dingue (Pablo Schreiber est délirant) part la déterrer mais se rend compte que Laura n’est plus dans son cercueil. En effet, au même moment, Shadow découvre sa femme dans sa chambre d’hôtel, bel et bien vivante. A-t-elle retrouvé la vie grâce à cette pièce ? Ou s’agit-il d’un nouveau rêve ?

WAKE UP

On ne va pas crier au scandale car American Gods reste une des plus belles nouveautés de l’année sur bien des aspects. On ne va pas crier au scandale car le show prouve son audace politique et artistique avec sa splendide scène de sexe homosexuelle entre deux hommes du Moyen-Orient. On ne va pas crier au scandale non plus car dès le pilote, les showrunners nous avaient bien faits comprendre que notre compréhension de la série serait basée sur celle de Shadow Moon.

Cependant, on ne va pas se mentir, cet épisode nous perd totalement. American Gods joue sur le réel et l’illusion, « la science et la fantaisie » comme l’appele Shadow Moon. Mais la série en joue tellement que dans cet épisode 3, tout semble confus. Et difficile de se reposer sur les questionnements et la perception de Shadow Moon puisque l’ancien détenu est relégué au second plan.

Et c’est sûrement le deuxième problème de cet épisode. Jusqu’ici la série de Bryan Fuller et Michael Green fonctionnait essentiellement grâce à son duo Wesdnesday – Moon. En le laissant au second plan, American Gods perd en dynamique. On regrettait déjà un manque de rythme la semaine dernière, et malheureusement le problème n’est pas encore réglé ici voire s’accentue. Attention à ne pas trop attendre, certains pourraient perdre patience très vite.

Si le show est toujours aussi fort politiquement et esthétiquement, American Gods devient de plus en plus flou, notamment à cause de son montage choral. Difficile de tout relier et de vraiment prendre son pied. Dommage.