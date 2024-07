House of the dragon saison 2 épisode 4 : critique au lance-flammes

L’épisode 4 de la saison 2 de House of the Dragon est sorti en France, et s’il fallait le résumer en un seul mot, ce serait « Dracarys« .

La semaine dernière, la guerre civile entre les Verts et les Noirs a officiellement commencé dans un bain de sang. Cette semaine, l’épisode 4 de la saison 2 de House of the Dragon va encore plus loin, puisqu’il marque le début de la tant redoutée Danse des dragons, non sans faire d’autres victimes, dont certaines de premier plan. ATTENTION : SPOILERS !

LA DANSE DES DRAGONS

Depuis le début, Rhaenyra et Alicent donnent le pouls et le la de la saison 2, le rythme lent et le ton engourdi des épisodes reflétant l’incertitude des deux reines concernant le conflit et la suite à lui donner. Maintenant que les deux anciennes amies ont pu parler et qu’Alicent a confirmé qu’il était trop tard pour éteindre la mèche, il n’est plus question pour Rhaenyra de jouer les pare-feu. De fait, cet épisode 4 se veut moins endormi, plus spectaculaire et belliqueux, à l’image d’un volcan qui se réveillerait après de violentes secousses.

C’est donc arrivé à mi-saison que le public à droit à sa première bataille d’envergure avec le siège de Repos-des-Freux, non pas entre deux armées, mais entre trois dragons qui s’entretuent en donnant effectivement l’impression de valser dans les airs. La Danse des dragons a officiellement commencé, mais après autant d’attente, on peut légitimement se sentir lésé.

Un moment qui n’est pas à la hauteur du personnage

Si elle n’est pas totalement indigente, cette séquence est bien mieux pensée que filmée. Difficile de ne pas faire la mou devant les effets spéciaux qui rappellent les premières (mauvaises) heures de Game of Thrones, et tournent involontairement au ridicule un des moments censés être le plus douloureux de la saison : la mort de la Princesse Rhaenys et de son dragon Meleys après l’embuscade de Criston Cole et du Prince Aemond.

Rien dans le montage, les angles de caméra ou la musique ne réussit à retranscrire la gravité et la tristesse du moment, et que dire de ce long plan d’elle qui tombe au ralenti si ce n’est qu’en 2024, on s’attendait à quelque chose de moins grossier… Pourtant, si l’exécution manque de finesse, l’écriture de la séquence est beaucoup plus subtile. La Reine qui ne fut jamais témoigne une dernière fois de son courage en volant consciemment vers la mort, pour des raisons qui n’appartiennent encore qu’à elle. On se plait pour l’instant à voir son sacrifice comme une sorte de suicide d’honneur, pour éviter de retarder davantage l’inévitable et y mettre un terme plus rapidement.

Aemond, qui ne semble ni Vert ni Noir

HOUSE OF CARDS

L’autre noeud scénaristique de l’épisode concerne les ambitions de plus en plus claires d’Aemond, qui veut être calife à la place du calife et n’a donc pas hésité longtemps avant d’attaquer le dragon d’Aegon. Le pire dans cette situation est qu’il ferait assurément un meilleur roi que son frère aîné, un enfant gâté à qui on a confié un grand pouvoir, mais pas forcément de grandes responsabilités. Alicent a cru bon de le remettre en place : « Fais ce que l’on attend de toi : rien« , mais n’a fait que renforcer son orgueil et le catapulter sur un champ de bataille où il n’aurait jamais dû se trouver. Là encore, l’Histoire continue de s’écrire dans un enchaînement, d’erreurs, d’imprévus et de malentendus.

En parlant d’orgueil, celui de Daemon en prend aussi un coup, celui-ci errant dans un château délabré à la merci d’une sorcière bâtarde. Alors qu’on l’a découvert farouche et conquérant dans la première saison, le Prince est largement en retrait, se débattant pour sortir des jupons de Rhaenyra avec qui il entretient une relation de plus en plus tordue. Il faut dire que le personnage l’est tout autant. Contrairement aux vilains pas beaux de Game of Thrones (Joffrey, Ramsey, Walder Frey..), Daemon est un antagoniste pathétique et particulièrement difficile à sonder – d’où le fait qu’il soit aussi fascinant et pas toujours détestable.

Like a virgin

Les visions qui le tourmentent illustrent le cocktail Molotov d’émotions qui le consume de l’intérieur : un mélange explosif de jalousie mal placée envers Rhaenyra, de manque d’affection et de considération de la part de Viserys, et de remords et de regrets en tout genre, que ce soit envers sa nièce-épouse (qu’il ne voit d’ailleurs que sous ses traits juvéniles) ou sa précédente femme, Laena Velaryon pour laquelle il semblait avoir une réelle affection. Mais quand il est question de Daemon, il vaut mieux rester prudent et écrire au conditionnel.

Reste donc à voir s’il sera un des éléments qui précipiteront la chute de Rhaenyra et des Targaryen, ou s’il (re)prendra sa place d’allié et d’époux. Même question pour les bâtards qui commencent à se placer sur l’échiquier, qu’il s’agisse d’Ulf, d’Alyn ou d’Alys Rivers dont on devrait réentendre parler prochainement.

Un nouvel épisode de la saison 2 de House of the Dragon disponible chaque lundi depuis le 17 juin 2024 sur la plateforme Max en France