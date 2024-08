House of the Dragon saison 2 : pourquoi ce personnage de Game of Thrones est dans le grand final ?

L’épisode 8 de la saison 2 d’House of the Dragon a divisé le public notamment à cause du retour inattendu d’un personnage de Game of Thrones. ATTENTION SPOILERS !!!

Alors que l’on s’attendait à un grand final pyrotechnique (dans tous les sens du terme) pour l’épisode 8 de la saison 2 d’House of the Dragon, Ryan Condal et George R.R. Martin ont pris le public de court. Court-circuitant les attentes de grandes batailles, ils ont offert un climax plutôt intimiste, centré sur les enjeux émotionnels et politiques plus que sur les démonstrations de force. Malgré cela, l’épisode a réservé quelques belles surprises, dont l’une a secoué le personnage de Daemon Targaryen (Matt Smith).

Après de nombreux épisodes d’errance pour Daemon, celui-ci trouve enfin une voie de sortie à ses élucubrations psychanalytiques avec l’une des séquences les plus importantes de cet épisode 8. Le temps passé à Harrenal a entamé son état mental, entre rêves de Viserys et les fantasmes freudiens dérangeants de Daemon, le Roi Consort a fini par offrir à la série l’une de ses séquences les plus importantes avec une vision prophétique de l’avenir qui le changera à tout jamais. Séquence qui fait intervenir l’une des figures majeures de Game of Thrones.

House of the Dragon voit des gens (pas encore) morts

Daemon subit une vision prophétique, celle que son aïeul Aegon le Conquérant a connu avant lui, ainsi que tous les rois de la lignée Targaryen : la vision de la chanson du Feu et de la Glace. Cette hallucination est supposée servir d’avertissement et de présage à chaque souverain, afin que celui-ci fasse tout ce qui est en son pouvoir pour préserver l’unité du royaume. Entre l’apparition des Marcheurs Blancs, d’une Corneille à Trois Yeux, et autres symboles propices au décryptage, est apparue une silhouette familière : celle de Daenerys Targaryen.

Au cours de la vision de Daemon, on voit clairement Daenerys assise sur le sol, de dos, entièrement nue, au moment même où elle devient la Mère des Dragons. Ainsi House of the Dragon établit une connexion directe avec Game of Thrones, et ce, par la grande porte. Daenerys apparait alors comme étant “le prince qui fut promis” (ou tout du moins la princesse) de la prophétie, qui unira les royaumes et rendra sa grandeur à la dynastie des Targaryens après la disparition des dragons.

La mère des dragons

La vision a tant bouleversé Daemon qu’il a fini par juger sa rébellion contre Rhaenyra comme vide de sens, et lui a juré de nouveau fidélité. Cependant, si nous savons en tant que spectateurs à quoi correspond cette image, Daemon, lui, n’en sait rien. Il a pu croire qu’il s’agissait de Rhaenyra, d’une de ses filles, ou d’une descendante plus lointaine. Il s’agit d’un point important sur lequel le showrunner Ryan Condal a tenu à insister dans une longue interview donnée à Collider :

« La connexion entre cette famille et la famille à venir, et Daemon voyant quelque chose que nous connaissons, mais dont il ne connaît pas la véritable signification. Il pourrait s’agir de sa future fille avec Rhaenyra, qui a donné naissance à trois dragons. Il ne le sait pas, mais il sent que c’est quelque chose qui lui a été montré pour une raison précise. »

Seasmoke on the wateeeeeer

Daemon et Mère Vieille

La prophétie a donc marqué profondément Daemon, et celle-ci pourrait le rendre encore plus dangereux, contrairement à ce que l’adoucissement de son attitude envers Rhaenyra veut bien nous faire croire. Car Daemon, comme un cheval fou à Harrenhal, était en errance jusqu’à présent. Illuminé par sa vision, avec un seul but en tête, il deviendrait bien plus redoutable :

« Maintenant, nous avons un Daemon très concentré avec un but unique : mettre Rhaenyra sur le trône. Et je pense qu’il est rempli de pouvoir, de confiance en soi et de foi en Rhaenyra, et ce sont les choses que nous voulions pour l’armer, le guider vers l’avenir et encore une fois, lui donner cette chose qui était indéniable pour lui, cette chose qu’il a vue et qui l’a secoué. »

Coeur de Dragon

La vision de Daenerys en tant que Mère des Dragons, a donc semé les graines d’un but unique pour Daemon : assurer le pouvoir de Rhaenyra, car il s’agit pour lui du seul moyen d’assurer la pérennité des Targaryens et de l’unique moyen d’éviter la ruine de sa lignée et du royaume. On espère donc que cela augure d’une évolution radicale du personnage de Daemon dans la future saison 3 d’House of the Dragon.