House of the Dragon saison 2 épisode 8 : critique qui prépare Game of Thrones

Si jamais on avait oublié que House of the Dragon est le prequel de Game of Thrones, le huitième et dernier épisode de la saison 2 se charge de nous le rappeler, ou plutôt de nous le hurler dans les oreilles. ATTENTION : SPOILERS !

La saison 2 de House of the Dragon a joué du début à la fin avec le feu et la patience de son public, autant que celle de ses personnages qui n’ont cessé d’être entravés, désanoblis et suppliciés. Cette nouvelle fournée a choisi l’anti-spectaculaire et la retenue aux envolées épiques attendues, et ce jusque dans son grand final qui continue de casser la rythmique de Game of Thrones. C’est audacieux, à n’en pas douter, mais l’enthousiasme a de plus en plus de mal à suivre.

Le chevalier du fiel

L’histoire sans fin

On le répète une dernière fois : la saison 2 de House of the Dragon n’a pas été le feu d’artifice escompté, et le dernier épisode n’y a rien changé. Contrairement à Game of Thrones qui en fait une de ses principales composantes, il y a eu assez peu de morts marquantes dans ces 8 épisodes et presque aucune bataille filmée. Au contraire, la saison 2 est, depuis le premier épisode, bien décidée à étouffer l’héroïsme des grands récits guerriers et mythologiques qu’elle est censée conter.

De fait, les défaites ont été nombreuses et les quelques victoires ont systématiquement été présentées sous un jour défavorable, tandis que les horreurs et le sensationnalisme un brin racoleurs de la guerre sont restés hors champ. On ne voit donc pas Aemond cramer une ville entière au début de ce huitième épisode, mais simplement Vaghar et son dragonnier s’envoler en laissant quelques cendres et cris derrière eux. Et si on pensait un peu naïvement que la saison s’achèverait sur la prise de Port-Royal, ou a minima un début d’assaut, la saison prouve son jusqu’au-boutisme en effleurant simplement l’idée.

Un fils contre un fils

Là encore, pas question de laisser Rhaenyra ou quiconque jouer les grands stratèges militaires et en tirer les honneurs. Port-Royal devrait bien être assiégée, mais cet événement s’inscrira a priori dans le compromis et le découragement, soit les nouveaux mots d’ordre de la série. Il en va de même pour le voyage diplomatique de Tyland Lannister sur Essos, qui devrait avoir des répercussions importantes ou du moins participer à l’escalade de ce conflit de succession.

L’émissaire a bien eu gain de cause, mais s’est littéralement roulé dans la boue pour y parvenir, mettant de côté sa noblesse (et une partie de son ego), au point d’être rabaissé au rang de mâle reproducteur pour Sharako Lohar (Abigail Thorn). Daemon a lui aussi été plus ou moins obligé d’abandonner ses plans de conquête en solo, celui-ci ayant compris qu’il n’était pas le personnage principal de l’histoire.

On sait qui porte la couronne dans le couple

Le règne du feu

Toutefois, après les longues errances freudiennes de Daemon à Harrenhal, le volte-face du personnage parait aussi maladroit et peu crédible que celui de Daenerys dans la saison 8 de Game of Thrones. Et tant qu’on parle de la série mère, autant s’arrêter sur la dernière vision de l’oncle-époux de Rhaenyra qui piétine la subtilité dont faisait preuve la série jusqu’ici avec la fameuse prophétie du prince promis et les dons mystiques de Heleana.

Celle-ci avait réussi à trouver son ton et ses enjeux, indépendamment de Game of Thrones, mais cette scène divinatoire hurle sa filiation avec l’adaptation de David Benioff et D. B. Weiss, si bien qu’on a l’impression de voir un déferlement désespéré de fan service pour ramener les spectateurs déserteurs dans le rang, ce qui colle assez peu avec les ambitions revêches et l’atmosphère inconfortable de la série.

Si on avait encore un doute la concernant

À défaut d’offrir un peu de spectacle ou d’action, l’épisode a lâché de quoi réalimenter plusieurs théories, aussi bien sur l’identité du fameux prince promis, sur celle de la Corneille à trois yeux qui veille sur Bran ou encore sur ce qui a conduit les derniers Targaryen dans la folie (autre que la consanguinité). Reste de nombreuses questions en suspens, sur le rôle que jouera Aegon (quel sera ce « trône de bois » sur lequel il s’assiéra), mais aussi Ulf qui outrepasse toute bienséance, ou Rhaena qui semble décidée à ne pas rester en marge de l’Histoire.

Cette saison a donc fait des choix radicaux et s’y est admirablement tenue. Peut-être que cette lente inspiration était bel et bien nécessaire et que l’on comprendra tout le génie de la démarche à l’issue de la saison 3. Mais peut-être aussi qu’on a passé des heures à attendre un orgasme qui n’arrivera jamais. Auquel cas, ce serait une frustration qu’on aurait du mal à justifier ou pardonner.

