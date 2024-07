House of the Dragon saison 2 : que promet la fin de l’épisode 7 et cet énorme pouvoir ?

L’épisode 7 de la saison 2 d’House of the Dragon nous a laissé sur un revirement des rapports de force et aux portes de la guerre. Que pouvons-nous attendre du final ? (ATTENTION SPOILERS !!!)

La guerre, enfin la guerre. Avec ses dernières minutes, l’épisode 7 de la saison 2 d’House of the Dragon nous prouve une nouvelle fois qu’il n’y aura pas de fin paisible et heureuse à cette histoire (après tout, qui y croyait encore ?). Alors qu’Aemond continue d’assoir sa fragile domination sur Port-Réal et le camp Hightower, le camp noir vient de gagner un énorme pouvoir qui pèsera forcément dans la balance pour la suite du conflit.

On se demandait si l’éviction de Alicent allait changer le cours de la guerre dans House of the Dragon et on s’interroge désormais sur la fin de la saison 2 de la série de Ryan Condal. Les rapports de force ayant énormément basculés lors de l’épisode 7, que pouvons-nous attendre de la suite ?

À lire aussi Notre critique de l’épisode 7 de la saison 2 d’House of the Dragon

House of the (1, 2, 3…) Dragons

À la fin de l’épisode 7, le camp noir s’est donc doté d’un pouvoir de taille : Vermithor, Aile-d’Argent et Fumée-des-Mers, les anciens dragons du roi Jaehaerys Targaryen, de sa femme la reine Alysanne Targaryen et de Laenor Velaryon, ont retrouvé des dragonniers. Malgré leur condition de gens du peuple, Hugh, Ulf et Addam sont donc parvenus à se lier aux bêtes et à devenir d’importants atouts pour Rhaenyra.

Comme on l’a compris, la reine désire éviter une guerre inutile et sanglante pour Westeros. Elle espère qu’avec l’appui de ses nouveaux alliés (notamment Hugh et Vermithor, qui est le deuxième plus grand dragon après Vaghar), elle pourra forcer les Verts à rendre les armes et à lui redonner le trône sans dommage.

« C’est qui le beau toutou ? »

Tom Bennett, l’interprète d’Ulf, a d’ailleurs évoqué lors d’une interview avec The Hollywood Reporter ce que cela signifiait pour son personnage et pour la suite du conflit :

« C’est énorme. Ulf vient des bas fonds, c’est un pauvre type, un opprimé. C’est un homme de la classe ouvrière, sous la coupe des classes dirigeantes et il a vécu avec ça toute sa vie. Soudain, il se retrouve assis sur une ogive nucléaire. Le changement de pouvoir est énorme. Voyons ce qu’il va faire avec ça. »

Ivrogne, poltron… Un super dresseur de dragon en fait

Il faut également souligner que Daemon est (enfin) sur le point de rallier les seigneurs des Riverlands à sa cause, même si on n’est pas encore sûr que ce soit pour le compte de Rhaenyra (les dernières visions du Prince laissent toutefois supposer que ce sera le cas). Cela sera-t-il suffisant pour éviter le conflit et permettre à la fille de Viserys de retrouver la couronne ?

Bien évidemment, ce sera beaucoup plus compliqué que ça (on sait très bien ce qui nous attend), d’autant qu’avec Aemond à la tête de Port-Réal, on ne voit pas très bien comment le camp vert pourrait abandonner sans se battre. Le teaser du final de la saison nous montre justement que les esprits s’échauffent tandis que la guerre se fait de plus en plus certaine… Pour en avoir le cœur net, rendez-vous lundi prochain pour la conclusion de la saison 2 d’House of the Dragon.