House of the Dragon saison 3 : date de sortie possible, casting, et toutes les infos disponibles

La saison 2 de House of the Dragon s’est achevé plutôt étrangement, laissant une grande partie du public sur sa faim. Mais pas de panique, la saison 3 est en route.

Après une excellente (et singulière) saison 1, la saison 2 de House of the Dragon a soufflé le chaud et le froid. Même si le spin-off de Game of Thrones continue de passionner, son rythme en dents de scie durant ses derniers épisodes n’a pas séduit tout le monde. Et avec de nombreux enjeux non résolus après son final, cette saison 2 a légué une sacrée responsabilité à la suivante. Celle d’enfin nous donner la Danse des Dragons tant attendue, ainsi qu’un spectacle pyrotechnique à la hauteur.

Date de sortie possible, histoire, casting… découvrez tout ce qu’il faut savoir sur la saison 3 de House of the Dragon.

Y AURA-T-IL UNE SAISON 3 DE HOUSE OF THE DRAGON ?

Dès le 13 juin 2024 (avant le lancement de la saison 2), la saison 3 de House of the Dragon a été officiellement confirmée. De plus, le 5 août 2024, HBO a également renouvelé la série pour une saison 4 qui sera la dernière. En dépit du succès de la série, celle-ci semble ainsi prête à s’arrêter au bon moment afin d’adapter correctement l’œuvre dont elle est tirée. Et si tout est bien planifié à l’avance, c’est encourageant.

The Dance of the Dragons continues.#HouseOfTheDragon has been renewed for Season 3 on @StreamOnMax. pic.twitter.com/XnoaDEHfdH — House of the Dragon (@HouseofDragon) June 13, 2024

QUELLE EST LA DATE DE SORTIE POSSIBLE DE LA SAISON 3 DE HOUSE OF THE DRAGON ?

Rien n’a été encore écrit ou tourné, et aucune date de sortie n’a été officiellement annoncée. Toutefois, dans un article de Variety publié le 5 août 2024, Ryan Condal (showrunner de House of the Dragon) a confirmé que la saison 3 devrait entrer en production dans la première partie de 2025.

Si la saison 3 de House of the Dragon fait exploser le nombre de batailles et de combats de dragons (comme on peut l’espérer), sa production pourrait être bien plus longue que celle de la saison 2 (qui, elle, a duré plus d’un an). On peut anticiper une sortie de cette saison pour 2026 au grand (grand) minimum.

Prenez le temps de souffler

Dans un article de Première, Ryan Condal a par ailleurs comparé le temps d’attendre pour chaque saison de la série aux films Dune de Denis Villeneuve. Selon lui, il faudrait les considérer comme des projets semblables et dont la qualité dépend de la patience des spectateurs. Une saison de House of the Dragon ne peut pas sortir chaque année, car la qualité doit être au rendez-vous et le spectacle se veut évènementiel :

« Personne ne râle parce que Denis Villeneuve met deux ou trois ans à faire un nouveau film Dune. On sait pourquoi. Et faire une série de l’ampleur de Game of Thrones, c’est comme faire plusieurs films événement en une saison. Donc ça prend du temps. Un temps que les fans peuvent utiliser pour souffler, revoir la saison précédente, se rafraîchir la mémoire. Et puis quand la nouvelle saison sort, c’est un véritable événement qui valait le coup d’attendre !«

Un jour ou l’autre, il faudra qu’il y ait la guerre…

DE QUOI PARLERA LA SAISON 3 DE HOUSE OF THE DRAGON



À lire aussi Les 5 grands moments attendus dans la saison 3

Après une saison 2 dans laquelle la guerre s’est retenue le plus possible d’embraser le continent, le calme pourrait enfin laisser sa place à la tempête. Rhaenyra, aidé de nouveaux dragonniers s’apprête en effet à fondre sur Port-Réal pour prendre la capitale, et toutes les armées du royaume se mettent en marche.

Ryan Condal a ainsi évoqué une « guerre totale » à venir dans la featurette diffusée après le final de la saison 2 sur Max. La Danse des dragons devrait donc (logiquement) démarrer pour de bon, initiant une série d’évènements majeurs.

Que nous dit l’avenir ?

Morts importantes, trahisons, actes d’héroïsme… on devrait en avoir pour notre argent et voir du grand Game of Thrones à l’œuvre. Pour en connaître les grandes lignes c’est assez simple : tout est déjà écrit dans le roman Feu & Sang de George R.R. Martin. À ceci près, que la série de HBO et Ryan Condal s’est jusqu’ici permis de nombreuses libertés d’adaptation (et c’est tant mieux).

Tout ne se passera donc peut-être pas exactement comme prévu. En tous les cas, si les potentiels spoilers issus du livre, eux, ne vous effraient pas, on vous renvoie à l’article que l’on a consacré à ce sujet (voir plus haut).

« Spoilers »

QUE SAIT-ON DU CASTING DE LA SAISON 3 DE HOUSE OF THE DRAGON ?

Durant le très bon épisode 4 de cette saison 2, nous avons perdu l’impériale Rhaenys, incarnée par Eve Best. En dehors de ça, peu de personnages majeurs ont passé l’arme à gauche. Ce qui nous laisse donc un casting principal quasiment intact pour la saison 3 :

Matt Smith (Daemon Targaryen)

Emma D’Arcy (Rhaenyra Targaryen)

Olivia Cooke (Alicent Hightower)

Tom Glynn-Carney (Aegon Targaryen)

Ewan Mitchell (Aemond Targaryen)

Fabien Frankel (Criston Cole)

Rhys Ifans (Otto Hightower)

Matthew Needham (Lord Larys Strong)

Steve Toussaint (Lord Corlys Velaryon)

Sonoya Mizuno (Mysaria)

Phia Saban (Helaena Targaryen)

Harry Collett (Jacaerys Velaryon)

Notre reine à tous durant la saison 2

Les nouveaux dragonniers de Rhaenyra devraient sans doute gagner en importance par la suite. Tom Bennett (Ulf), Kieran Bew (Hugh) et Clinton Liberty (Addam Velaryon) chevaucheront des bêtes cracheuses de feu dans la guerre à venir et auront ainsi un rôle capital à jouer. Tom Taylor, interprète de Cregan Stark (qui a fait forte impression en l’espace de quelques minutes dans l’épisode 1 de la saison 2) pourrait bien aussi apparaître davantage en saison 3, maintenant que l’armée du nord est en route. On l’espère fort, du moins.

Autre comédien révélé dans le dernier épisode de la saison 2 : Joshua Ben-Tovim. Celui-ci n’est visible que quelques secondes, durant la vision de Daemon. Mais il incarnerait a priori un jeune Brynden Rivers, l’avatar de la Corneille à trois yeux (qui était joué par Max von Sydow dans Game of Thrones). Si la série décide de s’étendre un peu plus sur ce personnage – notamment à travers l’intrigue de la reine Helaena – on pourrait bien le retrouver aux détours de quelques hallucinations mystiques.

Joshua Ben-Tovim as Brynden Rivers aka Bloodraven in #HouseOfTheDragon S2 pic.twitter.com/PQjNdJV8nh — Redanian Intelligence (@RedanianIntel) August 5, 2024

Où sera diffusée la saison 3 de House of the Dragon ?

Si tout se passe comme pour la saison 2, la saison 3 de House of the Dragon devrait être diffusée sur la plateforme de streaming HBO Max. En France, la série est accessible directement sur Max ou via le Pass Warner d’Amazon Prime Video ou encore depuis certaines offres de Canal+.