House of the Dragon : le showrunner tease une bataille majeure des livres pour la prochaine saison

Ryan Condal en dit plus sur une énorme bataille teasée à la fin de la saison 2 d’House of the Dragon. ATTENTION SPOILERS !

Malgré une saison réussie dans l’ensemble, il faut dire que cette deuxième fournée d’épisodes d’House of the Dragon s’est fini sur une note assez frustrante. Pas de grosse bataille au menu, mais plutôt de la mise en place avant tout pour les futures saisons. Une approche qui permet à la série à se démarquer de Game of Thrones et fait grimper les attentes autour de la saison suivante.

Deux ans se sont écoulés entre les diffusions des deux premières saisons, on peut donc s’attendre à un écart similaire entre la deuxième et la troisième. Sans faire les rabat-joies : c’est long. Et si les conflits et le spectacle promis ne sont pas au rendez-vous, pas sûr que les spectateurs restent dans le coin pour la quatrième volée d’épisodes (qui sera la dernière). Ryan Condal, showrunner de la série, le sait, et compte bien nous en mettre plein les mirettes avec une bataille majeure pour la saison 3.

A lire aussi Notre critique du finale de la saison 2 d’House of the Dragon

Quand faut ENCORE attendre

Du sang plein le Gosier

Cet affrontement naval majeur opposant les Verts et les Noirs, c’est la bataille du Gosier (ou Gullet en anglais), que les fans des livres de George R.R. Martin connaissent bien. Elle est considérée comme l’une des plus sanglantes de l’histoire de Westeros. Le showrunner sait à quel point cet évènement est attendu par les fans et qu’il devra mettre les moyens pour lui faire honneur. Dans une conférence de presse relayée par Deadline, il a précisé sa pensée :

« En tant que showrunner, on doit toujours trouver un équilibre entre la narration et les ressources dont on dispose pour raconter cette histoire. On commence aussi à se demander quelle est la destination finale de cette série et où l’on va. Une combinaison de facteurs a conduit à ce rééquilibrage [concernant le manque d’action pour le final de la saison 2, ndlr]. Il faut énormément de ressources, de construction, d’armures, de costumes et d’effets visuels pour faire la bataille du Gosier, qui est sans doute un des moments les plus attendus de la série, et lui donner le temps et l’espace qu’il mérite. On se prépare à cet évènement. Il se produira très bientôt en termes de narration. Il s’agira de l’évènement le plus important qu’on ait réalisé à ce jour. On veut avoir le temps et l’espace pour le faire à un niveau qui enthousiasmera les fans ».

Plus que 636 jours, 8 heures, 6 minutes et 11 secondes…

Voilà qui devrait rassurer les fans de la série espérant plus d’action en général dans l’adaptation de Feu et Sang. Cette guerre menée par Tyland Lannister et une armée des cités libres vise à défaire le blocus naval mis en place par Corlys Velaryon autour de Port-Réal depuis le début de la saison 2. Ce blocus est un des points faisant monter la tension tout au long des épisodes diffusés cette année, et le combat pour le garder devrait être assez dément, et devrait même rappeler, d’une certaine manière, la bataille de la Néra dans la saison 2 de Game of Thrones.

La production de la prochaine saison débutera sa production en 2025, et ne devrait pas arriver avant 2026. Pour visionner tous les épisodes déjà disponibles d’House of the Dragon, direction la plateforme de streaming Max.