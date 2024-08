House of the Dragon : les 5 grands moments attendus dans la saison 3

La saison 2 de House of the Dragon est terminée. Alors que peut bien réserver la saison 3 du spin-off de Game of Thrones ? On peut trouver quelques pistes dans le roman Feu & Sang de George R.R Martin.

CET ARTICLE CONTIENT 100% DE SPOILERS !

Si la plupart des événements qu’on attendait dans la saison 2 de House of the Dragon ont bien eu lieu, tout ne s’est pas exactement déroulé comme dans le roman Feu & Sang de George R.R. Martin. La série de fantasy co-créée par Ryan Condal a judicieusement trahi son matériau d’origine et pris quelques libertés, travail d’adaptation oblige. Malgré tout, les grandes lignes de l’histoire de la chute des Targaryen devraient rester plus ou moins les mêmes.

Dans la chronologie de l’auteur, la guerre civile s’étend sur deux années, de l’an 129 à l’an 131. La saison 2 étant principalement consacrée aux événements de l’an 129 (la mort du jeune prince Jaehaerys, la prise d’Harrenhal, le siège de Repos-des-Freux, la Semaison rouge), on imagine que la troisième couvrira ceux de l’an 130. En s’appuyant sur les huit précédents épisodes et les écrits de George R.R. Martin, on liste dans cet article les cinq grands moments et dénouements qu’on attend et/ou redoute dans la saison 3 de House of the Dragon.

LA PRISE DE PORT-ROYAL

On pensait que la saison 2 se terminerait sur la prise de Port-Royal, mais il faudra visiblement attendre la saison 3. Plutôt qu’un coup de génie militaire de la part des Noirs, qui devaient profiter du départ de Criston Cole et du Prince Aemond vers Harrenhal pour reprendre la capitale sans encombre, c’est finalement Alicent qui a secrètement mis ce plan en place, la reine douairière voulant mettre un terme à cette guerre fratricide inutile.

C’est donc elle qui est allée incognito à la rencontre de Rhaenyra à Peyredragon pour lui annoncer que son fils et son amant allaient reprendre la forteresse dans laquelle Daemon a erré toute la saison. Si les Noirs débarquent en leur absence, elle et Heleana pourront leur ouvrir les portes, ordonner aux manteaux d’or de ne pas riposter et enfin capituler, de sorte que l’héritière de Viserys monte sur le trône qui lui revient. Il n’y aura donc a priori pas de trahison de la part des manteaux d’or, qui dans le roman sont restés loyaux à Daemon et finissent par se retourner contre les Verts.

C’est un oiseau ? Un avion ? Non, c’est un dragon

On imagine aussi que la reine et sa fille Heleana ne seront pas emprisonnées dans le Donjon Rouge comme dans le roman, mais plutôt qu’elles tenteront de fuir avec Jaehaera, le dernier enfant du couple royal, comme Alicent en a exprimé le souhait. Mais entre deux larmes, Alicent s’est aussi résignée à ce que son fils Aegon soit exécuté pour que le triomphe de Rhaenyra soit incontestable. Problème : contrairement au livre, Aegon a déjà pris la fuite en compagnie de Larys Fort, de peur d’être tué par son frère Aemond qui a déjà tenté de le rôtir. Cela pourrait forcer Alicent à rester dans les parages, tandis que la légitimité de Rhaenyra pourrait être une nouvelle fois remise en question.

En revanche, si aucun dragon ne devrait avoir à cracher du feu, la simple vue de ces titans en train de survoler la ville pourrait déclencher un immense mouvement de panique, à l’instar de ce qu’on a pu voir lorsque les Port-Réalais affamés ont découvert les vivres envoyés par Rhaenyra ou quand Ulf a fait un petit détour par la capitale avec Aile-d’Argent. Ce qui devait être une opération rapide et sans heurts pourrait ainsi virer au chaos total, ce qui ne serait ni dans l’intérêt d’Aegon ni de sa demi-soeur, mais ferait assurément une séquence saisissante.

Un avant-goût de ce qui les attend dans Game of Thrones

LE SORT D’HELEANA

House of the Dragon a bien étoffé le personnage d’Heleana, qui joue un rôle plus important dans cette guerre de succession. La reine et soeur-épouse d’Aegon n’est pas seulement plus docile et discrète que le reste de sa fratrie, elle est aussi plus sage et humble. Comme on le savait déjà plus ou moins avant la confirmation dans le final, Heleana a aussi des dons divinatoires, ce qui est une pure invention de la série.

Ses paroles cryptiques au long des deux saisons étaient donc prophétiques, bien que leur interprétation n’avait rien d’évident sur le moment. Elle a tout de même été plus claire dans le dernier épisode de la saison 2 : tout ceci n’est qu’une histoire et eux ne sont qu’un chapitre; Aemond va mourir et Aegon triompher, ce qu’on verra possiblement dans la quatrième saison, après que Rhaenyra soit montée sur le trône de fer. Mais alors, que va devenir Heleana dans la saison 3 ?

Dragonnière malgré elle

Dans le roman, elle tombe progressivement dans la folie après l’assassinat de son fils, puis est emprisonnée avec sa mère dans le Donjon Rouge après la chute de Port-Royal. Elle finit par se suicider en se défenestrant (oui, comme Tommen Barathéon dans Game of Thrones) après être restée passive et recluse la majorité du temps.

Autre point majeur, étant donné que Feux-du-Soley a succombé, elle est la seule autre personne à posséder un dragon à Port-Réal, mais refuse de chevaucher ou de participer à la guerre, comme le lui a ordonné Aemond. Est-ce qu’elle finira, de gré ou de force, par monter Songefeu ? C’est peu probable étant donné son pacifisme, mais tout de même possible, son dragon étant un des rares à ne pas encore avoir eu son quart d’heure de gloire.

L’autre possibilité serait qu’elle cherche elle aussi à fuir Aemond, qui a toutes les raisons de vouloir la tuer ou la retenir prisonnière après les révélations qu’elle lui a faites, ou alors qu’elle se suicide pour s’opposer définitivement à son frère. À moins qu’elle perde effectivement la boule, pas à cause de la mort atroce de son fils, mais de ses visions, ce qui serait un peu décevant sur le papier étant donné qu’elle a habilement servi de boussole morale et semblait être le personnage le plus lucide et perspicace de toute la série.

Un personnage trop important pour être laissé de côté

LA TRAHISON D’ULF ET HUGH

C’était un des tournants majeurs dans la guerre civile : la Semaison Rouge, qui a vu des bâtards Targaryen et Velaryon être promus au rang de dragonniers, le but pour les Noirs étant d’avoir une supériorité numérique sur les Verts. C’est comme ça que Ulf le pochtron a domestiqué Aile-d’Argent et Hugh le terrible Vermithor. Sauf que depuis sa première apparition, on sait qu’Ulf n’a rien d’une personne de confiance. Dans Feu & Sang, il est d’ailleurs dépeint comme un ivrogne de plus en plus sadique, qui trahit Rhaenyra et les Noirs après leur avoir juré allégeance.

Dans la série, il paraît plus culotté que sadique, mais le pouvoir pourrait dangereusement lui monter à la tête durant la saison 3, jusqu’à ce qu’il retourne effectivement sa veste, frustré de ne pas avoir plus de reconnaissance de la part de sa reine. Pareil pour Hugh, qui semble pour l’instant droit et fidèle, mais pourrait nourrir sa rancoeur jusqu’à atteindre un point de non-retour, qui plus est après la perte de son enfant et la vie miséreuse qu’il a menée (contrairement aux nobles bâtards de Rhaenyra).

« Je n’ai aucun honneur »

On imagine donc que, comme dans le roman, Ulf, Hugh et leur dragon seront envoyés à Chutebourg, un des derniers bastions noirs, pour protéger les partisans de Rhaenyra menacés par l’ost des Hightower qui fait route vers Port-Réal. L’armée verte pourrait d’ailleurs être sous le commandement d’Ormund Hightower ou du jeune Daeron Targaryen, le dernier fils d’Alicent et Viserys qui n’est pas encore apparu dans la série, mais a déjà été mentionné.

Dans le roman, l’opération tourne vite au carnage. Les deux dragonniers se mettent à incendier la ville qu’ils étaient censés défendre et changent de camp, par simple appât du gain. Peut-être que dans la série, cet acte sera accidentel plus qu’intentionnel, obligeant toutefois les deux hommes à chercher la protection des Verts. Peu importe le pourquoi du comment, les répercussions seraient terribles pour « la Reine qui l’a toujours été », qui perdrait deux dragons et la confiance de ses partisans.

À moins que les deux personnages développent effectivement des ambitions toujours plus excessives, jusqu’à sciemment trahir Rhaenyra et revendiquer la couronne, comme le craignait déjà Jacaerys dans la saison 2.

Trop d’injustices à encaisser ?

LE RETOUR DE RHAENA TARGARYEN

Même si elle n’est pas sur le devant de la scène aux côtés d’Alicent, Rhaenyra ou Daemon, Rhaena est un autre personnage que la série a volontairement entravé et frustré. La jumelle de Baela, née du deuxième mariage de Daemon, est une jeune femme coincée dans l’ombre de sa soeur qui chevauche déjà son dragon Danselune, en plus d’être fiancée à l’héritier de la reine. Rhaena, quant à elle, a été rejetée par les dragons quand elle était plus jeune, a perdu son fiancé (Lucerys) et a été laissée en marge de l’histoire, au Val d’Arryn, pour jouer la baby-sitter et son rôle de Lady.

Si dans le roman cette situation plutôt confortable convient à Rhaena, c’est au contraire une honte et un fardeau qu’elle porte difficilement dans la série, au point où elle se met à suivre un dragon sauvage après avoir été plus ou moins congédiée par Jeyne Arryn. On se doute que le but est de le dompter, soit pour légitimer sa présence au Val d’Arryn, soit pour apporter un dragon adulte de plus à l’armée de Rhaenyra, ou bien pour réellement protéger la descendance targaryenne, et pas seulement la pouponner.

« Laissez-moi faire quelque chose »

Dans le roman, c’est Orties, une autre bâtarde Targaryen, qui réussit à monter Voleur-de-Moutons (comme il s’appelle), mais ce personnage n’existe pas dans la série et ne devrait pas être introduit dans la saison 3. Si Rheana se substitue à Orties, Voleur-de-Moutons lui devrait remplacer Point du Jour. Dans le livre, il s’agit de la dragonne de Rheana, qui n’a pas pu être montée durant la Danse des Dragons, car trop petite.

On imagine que, comme l’a conseillé Rhaenyra avant leur départ de Peyredragon, les enfants, le dragonnet et les trois oeufs vont entamer le voyage jusqu’à Pentos, sur Essos. Les oeufs resteront donc probablement là-bas jusqu’à ce qu’ils soient offerts à Daenerys dans la première saison de Game of Thrones, plus d’une centaine d’années après.

Ca passe ou ça flamme

LA MORT DE JACAERYS TARGARYEN

On attendait aussi sa mort dans la saison 2, mais l’aîné de Rhaenyra est toujours en vie, de même que son dragon Vermax. Mais peut-être plus pour très longtemps. Après la prise de Port-Royal, ou peut-être même un peu avant, éclatera la très attendue Bataille du Gosier (comme elle est surnommée), comme l’a récemment confirmé un des showrunners.

Dans le livre, il s’agit d’une attaque navale surprise de la Triarchie d’Essos qui s’est ralliée à la cause des Verts après le voyage diplomatique de Tyland Lannister. C’est normalement par hasard que cette gigantesque flotte ennemie croisera l’escorte des jeunes enfants de Rhaenyra qui devaient naviguer jusqu’à Pentos. Impuissants, les navires noirs sont tous coulés, tandis que le petit Viserys est enlevé. Aegon lui parvient à s’enfuir en s’accrochant au cou de son petit dragon qui vole jusqu’à Peyredragon et meurt peu après.

« Je voudrais déjà être roi »

En apprenant la nouvelle, Jacaerys se précipite au secours de ses frères sur le dos de Vermax, mais ne fait pas le poids face à la Triarchie et finit par mourir, de même que sa monture. Toutefois, la série a fait quelques changements : Joffrey est lui aussi du voyage, en plus de Viserys et Aegon. De plus, le dragonnet aperçu en train de jouer avec les enfants paraît bien trop petit et fragile pour transporter n’importe quel enfant. Le plus probable serait donc qu’ils soient tués ou enlevés, ou en partie sauvés par Rhaena, qui aura peut-être dompté Voleur-de-Mouton d’ici là et pourra ramener Aegon et/ou Joffrey à bon port.

On peut toutefois s’attendre à ce que Viserys soit enlevé. Mais aussi à ce que Jace soit bel et bien de la partie et ne s’en sorte pas, ce qui plongerait Rhaenyra dans un profond désespoir et une rage vengeresse qu’elle avait plus ou moins réprimée jusque-là.

Un deuil de plus pour Rhaenyra ?

Son accord avec Alicent tomberait littéralement à l’eau, et la paix tardive si chèrement payée volerait inévitablement en éclats. Encore plus avec Aegon en cavale, Otto emprisonné on ne sait où par on ne sait qui, et l’implication de la Triarchie. Malgré les bonnes intentions d’Alicent et Rhaenyra, tout ça combiné ne peut que provoquer une autre escalade dans cette guerre de succession.

Et tant mieux, car si elle a voulu miser sur la retenue et l’anti-spectaculaire dans sa deuxième saison, la saison 3 promet cette fois (pour de vrai) de lâcher les dragons et de tout ravager.