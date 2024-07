House of The Dragon Saison 2 : qui est Daeron Targaryen (et pourquoi c’est normal de l’avoir oublié) ?

Personnage important de la saga House of the Dragon, Daeron Targaryen pourrait être le joker de la famille Hightower (Attention Spoilers).

Les Noirs et les Verts se déchirent toujours pour la domination d’un royaume aux bords de la guerre civile. Toute l’attention est dirigée vers un Daemon qui semble perdre la boule, un Aemond bien moins tordu et antipathique qu’à ses débuts dans la série, et un Aegon pas au meilleur de sa forme. Mais il semblerait que l’on ait perdu de vue l’un des personnages clés des romans de G.R.R. Martin, déjà cité au cours de la première saison, et totalement mis de côté pour le moment : Daeron Targaryen.

Un personnage qui brille pour l’instant par son absence, mais que même l’auteur du Trône de Fer est venu rappeler au bon souvenir du public dans son blog personnel. Car s’il est toujours absent des écrans, il est pourtant bien là dans les discours et il se pourrait bien que dans la suite de la série, Daeron Targaryen puisse être le joker de la famille Hightower.

A lire aussi House of the Dragon saison 2 : la fin de la série spoilée dans Game of Thrones ?

House of the Dragon : un air de famille

Il s’agit de Daeron Targaryen, dont le nom est évoqué par Gwayne à Alicent dans l’épisode 6. Daeron est le dernier fils d’Alicent Hightower et de Viserys 1er Targaryen. Plus jeune frère de Aegon II, Helaena et Aemond, il est depuis le début de House of the Dragon à Villevieille (Oldtown en VO). Prononcé au cours de la première saison, son nom avait de nouveau été suggéré au cours de l’épisode 2 de la saison 2. Alors que Otto Hightower venait d’être évincé du Conseil, celui-ci est venu parler à sa fille Alicent pour lui rappeler qu’il leur reste encore une carte à jouer.

« Forcé de voir nos plans échouer, je retournerai à Oldtown (Villevielle). Les Hightower restent puissants et toi, il te reste un fils là-bas. Il saura mieux écouter les consignes. Daeron pourrait nous aider prochainement.«

Cependant, Alicent a préféré envoyer son père auprès de la Maison Tyrell, dont le pouvoir était mis à mal. L’apparition de Daeron Targaryen est donc remise à plus tard.

La vie de famille

Le Daeron et la daronne

Au moment des événements de la saison 2 de House of the Dragon, Daeron a entre 14 et 15 ans. Il est non seulement le dernier des fils d’Alicent, mais a été élevé par la même nourrice que Jacaerys Velaryon, sur ordre du roi Viserys 1er, qui espérait que cette situation les rapprocherait, et éviterait des jalousies et des guerres intestines tardives. Ce fut l’inverse qui se produisit, car voir côte à côte les deux enfants n’a fait que mettre en lumière le fait que Daeron avait tous les traits physiques des Targaryen, contrairement à Jacaerys…

En grandissant, Daeron acquiert la réputation d’être plus doux et affable que ses frères. Envoyé comme écuyer à Villevielle auprès de la cour de Ormund Hightower, cousin d’Alicent, il sera surnommé « Daeron le Hardi » dans les romans de George R.R. Martin. L’auteur l’a décrit comme un jeune homme intelligent et séduisant, dont le caractère plus posé lui permet d’avoir un regard critique très affûté sur son environnement.

Aegon baby gone

La tombe de l’empereur Dragon

On sait également que Daeron deviendra un dragonnier émérite, et qu’il montera un dragon nommé Tessarion. Une femelle à laquelle il est lié depuis ses six ans. Tessarion serait couleur de cuivre et de cobalt, et bien qu’elle soit trois fois plus petite que Vermithor, elle serait une bête taillée pour le combat. Daeron se lancera plus tard dans la Conquête de Dorne, le seul royaume ayant résisté aux Targaryens lors des campagnes d’Aegon le Conquérant.

Quant on se demande pourquoi GRR Martin utilise 10 fois le même prénom

Les apparitions de Daeron et de son dragon ne sont clairement pas prévues pour la saison 2 de House of the Dragon. Dans une interview accordée à Variety, le showrunner Ryan Condal avait expliqué que le personnage de Daeron n’avait pas été encore casté :

« Daeron n’a pas encore été casté. J’ai dit qu’il était un personnage dans la série, mais à ce stade de l’histoire, il est à Villevieille où il a été envoyé quand il été enfant. […] Nous savons qu’il n’est pas encore un dragonnier, mais un dragon lui est né. Il viendra donc dans le récit et aura un rôle à jouer, tout comme il le fait dans le livre – nous n’en sommes pas encore là dans la narration. »

Il ne reste plus que deux épisodes avant la fin de la saison 2 de House of the Dragon. Peut-être obtiendra-t-on des réponses ou des indications sur l’arrivée de Daeron d’ici le grand final pour teaser la saison 3 ? Affaire à suivre…